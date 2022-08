L'Italia è la prima scelta a lungo raggio per gli americani in autunno

Il Belpaese detiene il record di mete scelte dagli americani in autunno

Terminate le restrizioni per il contenimento della pandemia, le destinazioni oltreoceano hanno ripreso vigore e l’Italia si posiziona tra le prime quindici destinazioni scelte dal mercato statunitense per l’autunno, in crescita anno su anno. Londra e Monaco sono ritenute le più trendy ma il Belpaese detiene il record di mete presenti in classifica.

Su Tripadvisor’s Fall Travel Index troviamo il Messico con Cancun in testa, Las Vegas e i Caraibi come i luoghi più desiderati per una vacanza nella prossima stagione, ma l’Italia rimane la prima scelta a lungo raggio.

Quasi il 20% degli americani intervistati si sposterà in aereo per godersi un soggiorno di quattro notti (56%) o più (33%), prediligendo il ponte del Labor Day, in calendario il 5 settembre.

Dall’indagine condotta da Tripadvisor emerge che l’aumento dei costi dovuto all’inflazione non ferma gli americani ma piuttosto influenza la scelta delle date di soggiorno.