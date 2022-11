La giuria di Ballando con le Stelle vuole reintregrare Montesano

La giuria di Ballando con le Stelle vuole reintegrare Montesano

Non accenna a placarsi la polemica sulla maglietta indossata da Enrico Montesano durante le prove di Ballando con le Stelle. L'attore romano, infatti, era stato ripreso mentre si esercitava con indosso una t-shirt della XMas, con tanto di motto "Memento Audere Semper" in bella vista. Per questo motivo la Rai aveva provveduto a squalificarlo.

Nella puntata di sabato 19 novembre, però, parte della giuria si è dissociata dalla scelta della produzione. In particolare, Ivan Zazzaroni ha detto che forse il provvedimento è stato eccessivo. “Nello sport - ha dichiarato - esiste la presunzione di colpevolezza, per cui un calciatore si deve difendere da un’accusa, ma siccome tu Milly prima hai parlato di ‘buonafede’ di Montesano, io penso che la squalifica sia troppo. Si potrebbe pensare a una sospensione”.

Gli ha fatto eco anche l’altra giurata, Carolyn Smith che ha aggiunto: “Ha ragione, nel ballo non si squalifica subito, esistono i richiami per chi ha un comportamento sbagliato”.