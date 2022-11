Montesano cacciato per la maglia fascista querela la Rai: "Tutti sapevano"

Montesano querela la Rai. La soffiata di Selvaggia Lucarelli

Enrico Montesano è finito ancora una volta nella bufera. Dopo le sue posizioni pro no vax sul Covid e le relative polemiche, adesso il comico è stato anche cacciato dalla trasmissione Rai "Ballando con le stelle", a causa di una maglietta con simboli fascisti indossata durante le prove di ballo e andate in onda in prima serata.

La Rai - si legge sul Foglio - ha deciso di espellerlo. Questa la ragione ufficiale: durante una delle prove, il comico ha indossato una maglia della X Mas, formazione militare della Repubblica di Salò. A denunciare questa sfilata di simboli malandati è stata Selvaggia Lucarelli che a sua volta è la "giurata" del programma Ballando con le stelle.

Ma il comico - riporta Open - non ci sta: ha dato così "mandato al suo avvocato insieme al suo agente di esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua identità personale e la sua onorabilità". A riferirlo è lo stesso attore che ha sottolineato come la maglietta al centro delle polemiche sia stata "vista dai rappresentanti della Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, sia nel montaggio senza alcuna obiezione" e che tutto "il materiale montato è stato ulteriormente esaminato senza obiezioni in merito".