La lezione scozzese: dal 15 agosto assorbenti gratis per tutte le donne

Assorbenti e prodotti per il ciclo mestruale distribuiti gratuitamente: è il primo caso al mondo

In Scozia dal 15 agosto per le donne gli assorbenti sono gratis, possono prenderli in farmacia, o ritirarli nelle scuole, nelle università. Leggendo la notizia scozzese ho provato felicità, sì felicità, perché sottolinea un passo avanti per le donne, una svolta che le coinvolge sia dal punto di vista materiale che psicologico; prima di tutto, e ci tengo a sottolinearlo, le solleva economicamente.

Per me che ho scritto un romanzo come “Il sangue matto”, che racconta attraverso le voci di donne di estrazione economica e sociale differenti, la fatica del periodo premestruale e del ciclo, la notizia di avere gratis gli assorbenti per le mestruazioni mi sembra più che una metafora di libertà, una realtà oggettivamente importante. Una rivoluzione. La lezione scozzese mi fa sperare che anche in Italia possa accadere. Le spese mensili che una donna affronta in quei giorni non sono poche: assorbenti, analgesici, eventuali visite ginecologiche se si presentano irregolarità del ciclo, o un’inaspettata sindrome premestruale. Tanti sono anche i prezzi psicologici da pagare, come ad esempio se si ha la sfortuna di soffrire del disturbo disforico premestruale.

Il costo mensile che una donna affronta può essere gigantesco e le sofferenze psicofisiche possono essere svariate. Recentemente a tal proposito ho seguito alcune video lezioni della ginecologa Alessandra Graziottin, ne sono rimasta folgorata per competenza e bravura.

Ma torno subito alla notizia che da diverse ore sta facendo il giro del mondo: le donne scozzesi sono libere di vivere le mestruazioni senza preoccuparsi dell’aspetto economico. Che conforto per molte di loro avere gratis, da due giorni, ciò che è necessario al periodo mestruale! Evviva la civiltà, e soprattutto la delicatezza di chi ha permesso che ciò accadesse: la parlamentare Monica Lennon. Lei ha compreso, più di chiunque altro, che la “period poverty” (povertà mestruale) per le donne può essere un problema serio. Finalmente le donne scozzesi non pagheranno gli assorbenti, un bene primario per le donne del mondo. Dal 15 agosto, almeno in Scozia, gli assorbenti sono gratis per tutte.