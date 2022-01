La lingerie Chantal Thomass ha un nuovo proprietario: Thierry Le Guénic

Chantal Thomass passa da Groupe Chantelle a Thierry Le Guénic

L'intimo di lusso Chantal Thomass ha un nuovo proprietario: l’uomo d’affari francese Thierry Le Guénic, che ha acquistato l’etichetta di abbigliamento da Groupe Chantelle. La somma investita nell'affare non è stata rivelata.

“Chantal Thomass si unisce al nostro ecosistema di lingerie, costumi da bagno e abbigliamento sportivo, con Maison Lejaby, Elixir, Rasurel e Orcanta“, ha scritto Le Guénic su LinkedIn. “Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di investire in questo iconico marchio francese”.

Altre acquisizioni recenti Le Guénic, in gran parte co-investimenti con il collega imprenditore Stéphane Collaert, includono il marchio di moda di fascia alta Paule Ka, acquistato all’inizio dello scorso anno per circa 1,1 milioni di euro, i marchi di abbigliamento Burton of London e Chevignon e la griffe di calzature Cosmoparis.

Chantal Thomass era stato acquistato dal Groupe Chantelle nel 2011. Prima di allora, era di proprietà di un altro produttore di lingerie francese, Dim, dal 1998.