Fedez litiga con tutti. La causa? Affari, brutto carattere e… una donna

Fedez litigarello, le più famose liti del rapper-influencer

C’è chi dice che ha un brutto carattere, chi dice che lo fa per marketing e chi insinua che a spargere zizzania sia la mamma manager: di certo c’è che Fedez non passa molto tempo senza litigare con qualcuno. Dopo la celeberrima e chiacchieratissima lite con Rovazzi e J-Ax, suoi ex amici e soci, un’altra questione di soldi lo divide dal campione olimpico Marcell Jacobs (ne abbiamo parlato qui), balzato ai pubblici onori grazie all’oro vinto a Tokyo 2020 nell’atletica.

Lo sportivo ha affidato alla società del rapper la propria immagine, ma non si sente abbastanza valorizzato, così ha cambiato agenzia: Fedez non l’ha presa affatto bene ed è andato per vie legali. Anche nel caso Rovazzi-J Ax si trattava di un litigio legato agli affari: nessuno dei diretti interessati ha mai spiegato veramente fino in fondo cosa fosse successo, ma da certe mezze frasi confidate alla stampa dal già marito di Chiara Ferragni e da certe indiscrezioni si è poi capito che gli screzi riguardavano scelte legate alla società che i tre gestivano insieme e a certi investimenti di cui Fedez non sarebbe stato per nulla contento (oltre che, forse, all’oscuro).

Senza dimenticare i litigi a distanza con Pio e Amedeo (qui un assaggio), quello con la Lega e la Rai accusata di censurare il rapper al concertone del 1° maggio (qui la notizia), e quello con il collega Marracash (ecco qui), si è parlato anche della lite con Samuel, giovane talento musicale a cui il rapper Faceva da mentore a X Factor. Anche in quel caso non si è mai saputo nulla di certo, ma sembra che da un giorno all’altro il navigato rapper abbia smesso di rivolgere la parola al suo pupillo. Brutto carattere? Sembra di no: sono in molte, infatti, le voci sempre più insistenti secondo cui dietro questi litigi di lavoro ci sarebbe la mamma-manager di Fedez.

La cosa non stupirebbe, almeno non chi ha visto la serie The Ferragnez: se infatti il rapper si mostra come un ragazzo pacifico e pigro che però quando trova energie si butta a capofitto nel lavoro e negli investimenti, sua madre sembra una donna all’apparenza semplice ma con il piglio autoritario di chi vuole avere tutto sotto controllo e vedere ogni cosa fatta a suo gusto.

Fedez litiga con Chiara Ferragni

Di certo non sono colpa della madre le innumerevoli litigate della coppia Chiara-Federico: se i fan sono rimasti sorpresi a vedere le foto (guardale qui) della furiosa litigata sullo yatch tra la Ferragni e Fedez, chi conosce la coppia più da vicino sembra abituato a veder volare stracci in casa Ferragnez. Da quanto risulta dalle confidenze fatte ad Affaritaliani.it di alcuni vicini di casa della famiglia Ferragni-Lucia, infatti, le litigate tra i due sarebbero all’ordine del giorno, senza troppi tentativi di evitarle o nasconderle. L’amore non è bello se non è litigarello? Sarà. Ma allora perché stare costantemente sui social a sbrodolare amore? E infatti ogni tanto si apre una crepa in questa relazione patinata.

È successo per esempio l’anno scorso quando l’influencer digitale ha mandato a fan… ehm, quel paese in diretta Instagram il marito che aveva scherzato sulla possibilità di lei di morire facendo uno sport estremo. Oppure a inizio anno, quando i due hanno festeggiato, sempre in diretta Ig, la negatività di Fedez (ultimo della famiglia a guarire dal Covid) finché la bella Chiara non ha detto disgustata: “Ora sei libero, ma non più libero di puzzare, devi lavarti!”.

Sarà l’amore 2.0? Sarà l’aria di divorzio imminente? O normale quotidianità di “un cinico spietato”, come si autodefinisce Fedez? Ai posteri l’ardua sentenza.