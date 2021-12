Pio e Amedeo vs Ferragnez: "Solo apparenza, il figlio manco li riconosce"

Pio e Amedeo contro Fedez e Chiara Ferragni: "C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio"

Pio e Amedeo, il cui nuovo film "Belli Ciao" uscirà nelle sale il primo gennaio, non sono nuovi alle polemiche. L'irriverente duo comico questa volta ha deciso di scagliarsi contro gli influencer, rei di mostrare una verità distorta sui social network pur di apparire. Pio e Amedeo hanno attaccato tutti, da Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi fino ai Ferragnez.

"Anche noi usiamo i social, ma per prendere in giro gli altri devi prima prendere in giro te stesso - affermano Pio e Amedeo parlando di Fedez a Super Guida TV - C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio, il primo pensiero è fare il video quando quel povero figlio magari manco ti riconosce. Io il telefono lo spengo già in macchina per non avere rotture e concentrarmi su di lui".

Pio e Amedeo vs Giulia Salemi: "Vanno al ristorante di lusso poi fotografano solo il doce, che costa meno"

Arriva poi la frecciatina anche a Giulia Salemi: "Ci sono persone che vanno al ristorante per fare un video, che dicono sempre power e parole così. Poi c’è anche chi fa la foto ma solo al dolce, che è quello che costa meno. Poi scrivono che è stata una gran cena per rivendicare uno status che non esiste. È emblematico di come la cultura dell’apparire ci stia sopraffacendo. Si vive per il consenso anche a scapito della verità".

Anche Ornella Vanoni ha criticato la coppia Fedez-Chiara Ferragni, storpiandone l'acronimo rispondendo a un post sui social di Paolo Stella. "A Natale? Relax. A qualcuno di voi avanza un po’ di Xanax?", scrive l'attore a cui la cantante ha così replicato: "Molto meglio naturale, la vera felicità no come i Ferragnis".