Atletica, Jacobs straccia il contratto d'immagine. Fedez lo porta in tribunale

Atletica, Fedez-Jacobs, guerra legale per i diritti d'immagine

Marcell Jacobs e Fedez finiscono in tribunale. Al campione olimpico dei 100 metri a Tokyo, infatti, non è piaciuta la campagna sulla sua immagine dopo il trionfo in Giappone che lo ha reso uno degli uomini più famosi al mondo. Il velocista - si legge sul Sole 24 Ore - aveva un contratto con la società Dooms di proprietà proprio del marito di Chiara Ferragni e naturalmente il trionfo di Jacobs ha provocato incassi da record per il gruppo, ma le cose per il campione di atletica stanno in un altro modo e ritiene che la sua immagine non sia stata valorizzata a dovere. Da qui la clamorosa decisione: ha strappato il contratto con la Doom di Fedez e siglato un nuovo accordo con Nexthing.

Naturalmente - prosegue il Sole - la scelta di Jacobs non è affatto piaciuta a Fedez che infatti ha dato subito mandato ai suoi avvocati e ha deciso di far causa al campione olimpico dei 100 metri. La vicenda quindi si trascinerà in tribunale ma non in Italia. Il processo tra il rapper e il velocista si terrà a Londra e si preannuncia come una battaglia non solo legale ma anche come un enorme evento mediatico, vista l'importanza dei due personaggi in questione.

