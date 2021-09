Ferragni-Fedez si mandano a quel paese: fuori da Instagram è un'altra storia

Chiara Ferragni e Fedez litigano: il volto "umano" della coppia lontana dai social

Lite Ferragni-Fedez: su Instagram tutto rose e fiori, milioni di coppie cercano di emularli, ma alla fine anche loro sclerano. L'imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, e il rapper milanese, Fedez, paparazzati dal settimanale Chi a bordo dello yatch di Diego Della Valle, dove hanno trascorso gli ultimi giorni di ferie sulla costiera amalfitana, non sembrano felici e rilassati come nei post e nelle stories di Instagram.







Qui, è andato in scena infatti il primo litigio alla luce del sole della coppia più "mediatica" del momento: Ferragni e Fedez hanno forse mostrato per la prima volta il lato più "umano" e "normale" di qualsiasi storia d'amore, lontana da social e riflettori. Il motivo dello "sclero" resta ancora un interrogativo aperto, ma, in ogni caso, una cosa è certa: "mandarsi a quel paese" a volte non può che fare bene.

Lite Ferragni-Fedez, lo "sclero" sullo yatch: la foto fa il giro del web

Dopo le vacanze tra le masserie pugliesi , le acque cristalline delle Costa Smeralda e il buon cibo della costiera amalfitana, le foto del litigio tra Chiara Ferragni e Fedez fanno il giro del web, e lo "scontro pubblico" diventa un caso mediatico. "Volano parole grosse tra Chiara Ferragni e Fedez. L'idillio dei Ferragnez su Instagram si incrina per un momento nella vita reale", si legge sul quotidiano Libero.

"L'ex fashion blogger, oggi regina delle influencer e imprenditrice a tutto tondo, e il suo marito rapper sono stati paparazzati nel bel mezzo di un clamoroso litigio sullo yatch di Diego Della Valle", che li ha ospitati durante gli ultimi giorni di ferie sulla costiera. "Top secret per il momento il motivo dello scontro verbale", continua Libero, che commenta così la foto paparazzata dal settimanale di Alfonso Signorini: "La Ferragni sembra gridare a squarciagola, Federico Lucia ha l'atteggiamento di chi è un po' più sulla difensiva ma già pronto a rovesciare il campo con un lancio lungo".