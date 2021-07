Chiara Ferragni e Fedez in vacanza in Puglia tra masserie di lusso e frise

Chiara Ferragni e Fedez tornano in vacanza in Puglia. L'influencer: "La prima volta che scrivevo a Fede ero esattamente qui"

Chiara Ferragni e Fedez, la nota influencer da quasi 25 milioni di follower su Instagram e il rapper milanese, a distanza di un anno tornano in terra pugliese per godersi qualche giorno di relax. Partenza programmata per il 23 luglio scorso, e poi via libera ai cinque giorni di tour tra Savelletri, Torre Canne, Ostuni e Polignano. Il tutto, ovviamente, commentato e documentato via social.

Tra i momenti più iconici immortalati dai Ferragnez ci sono sicuramente il "welcome to Puglia" con il jet privato atterrato a Palese, il soggiorno nella masseria di lusso Torre Maizza a Savelletri, le cene tra gli ulivi, la foto scattata da Chiara nella frazione di Fasano davanti a un negozio di gonfiabili.

E poi ancora la visita al Borgo Egnazia, un altro resort delle star a Savelletri, dove è stata allestita una romantica cena a lume di candela, al chiaro di luna. Il "boat day" al largo di Polignano e poi una cena a masseria L'Oliva, a Ostuni.

Qui, la foto iconica con il "canestro di panzerotti", poi la visita a Anna Dello Russo, la giornalista di Vogue Japan e icona fashion barese che li ha ospitati imbastendo una tavola a base di prodotti tipici pugliesi: taralli, olive e friselle.

Infine, alla Masseria Torre Coccaro, la dedica dell'influencer al marito: "La prima volta che scrivevo a Fedez, nell'estate del 2016, ero esattamente in questa masseria e ora, cinque anni dopo, siamo qui insieme dopo esserci sposati e aver avuto due incredibili bambini". Qualche giorno fa il rientro a Milano dopo una vera e propria vacanza "da sogno".