La più grande spa, i sapori e la cultura dell'Umbria nel relax del Borgobrufa

BORGOBRUFA SPA RESORT, LA MAGIA DELL'UMBRIA

La SPA più grande dell’Umbria (3.000 metri quadrati), comfort, benessere e cucina gourmet (a cura dello chef Andrea Impero che guida la sua brigata), un ristorante - i Quattro Sensi - con vista panoramica mozzafiato, senza dimenticare colline da fiaba, vigneti e olivi, le degustazioni di vino e cibi locali, i corsi di cucina, la magica atmosfera di una regione che regala città d'arte senza eguali (da Assisi a Perugia, senza dimenticare Gubbio e Orvieto).... Ecco a voi Borgobrufa SPA Resort: l'hotellerie di lusso 2.0 capace di rigenerere e coccolare i suoi ospiti. Andiamo a scoprire i segreti di questo luogo magico nel cuore dell'Umbria.

BORGOBRUFA SPA RESORT AUTENTICO BENESSERE UMBRO

Nel cuore verde d’Italia, in Umbria, a Torgiano, su una collina che domina Assisi e Perugia, sorge Borgobrufa SPA Resort. Completamente rinnovato nel 2019, l’hotel adults only (+ 18 anni) offre sublime quiete, accoglienza, comfort, benessere e cucina gourmet agli ospiti che desiderano trascorrere un soggiorno idilliaco in luogo di rara bellezza, lontano dal turismo di massa. Con una vista senza eguali che spazia dalle colline coltivate a vigneti e olivi, e la vicinanza ad alcune delle città d’arte più note nel mondo - Assisi, Perugia, Gubbio, Orvieto - e poi giù fino a Spello e Spoleto, Borgobrufa SPA Resort è la meta ideale per concedersi del tempo di qualità e andare alla scoperta di un territorio sorprendente che propone esperienze interessanti, come degustazioni di vino e cibi locali, corsi di cucina, camminate nella natura, tour in e-bike, passeggiate a cavallo ed escursioni naturalistiche e culturali.

Tra le più importanti strutture spa nell’ambito dell’hotellerie di lusso nazionale, Borgobrufa SPA Resorts offre nutrimento ed energia al corpo e allo spirito. Silenzio, spazio e armonia sono concetti reali in questo luogo nato per accogliere una clientela che sa riconoscere la qualità e apprezza la bellezza. Borgobrufa SPA Resort sa, infatti, prendersi cura dei propri ospiti coccolandoli con trattamenti rigeneranti, deliziandoli con proposte gourmet ricercate e sostenibili, e ammaliandoli con panorami mozzafiato. La location, inizialmente concepita come borgo diffuso, mostra oggi, nell’anno del suo 20° compleanno, un volto più elegante e contemporaneo, grazie a spazi dall’alto valore estetico e funzionale.

BORGOBRUFA - LE CAMERE, ACCOGLIENZA DI CHARME 2.0

Un regno di lusso e charme si svela negli ambienti comuni e nelle 49 camere, tutte con vista panoramica, caratterizzate da arredi della tradizione umbra o di design moderno e ricercato. Tra queste: 7 Romantic Suites con zona panoramica esterna riservata con piscina idromassaggio di coppia, 3 Dream Suites e 1 Charme Suite con idromassaggio interno per due persone, 1 Luxury Love Suite con SPA privata ad uso esclusivo, sauna finlandese e piscina interna privata riscaldata con panche idromassaggio sommerse. Ma è soprattutto la nuova Imperial Emotion Suite & SPA a lasciare senza fiato con i suoi 460 mq di superficie: due camere doppie, angolo bar con selezione di prodotti locali, artigianali e bio, wine bar, piscina interna riscaldata con panca idromassaggio, sauna finlandese e bagno turco, doccia sensoriale, letto relax e videoproiettore in piscina. A disposizione degli ospiti, ad uso esclusivo, anche patio esterno con piscina idromassaggio riscaldata e giardino di 220 mq. Le suite del Borgobrufa SPA Resort rappresentano l’ultima frontiera del lusso in termini di ospitalità legata al benessere.





BORGOBRUFA - LA SPA, L’ORIGINE DEL BENESSERE

Borgobrufa SPA Resort custodisce al suo interno la SPA più grande dell’Umbria: 3.000 metri quadrati interamente dedicati al wellness e al relax, dove si possono vivere romantiche esperienze di coppia e riscoprire il proprio benessere individuale. Dal mondo delle acque con la piscina estiva e quella interna collegata mediante porte subacquee scorrevoli a quella esterna con acqua riscaldata, aperta tutto l’anno, con postazioni per l’idromassaggio e getti relax, al mondo delle saune con il bagno di vapore e il bagno salino, la sauna della natura e la sauna panoramica. Poi ancora il vitarium con essenze naturali, musica meditativa e illuminazione policromatica, l’aemotio SPA animata da una cromoterapia personalizzata e da una calda pioggia filiforme, e i cristalli di neve. Quest’ultimo ambiente, con temperatura massima di 12°C, è ideale per il raffreddamento del corpo e la riattivazione della circolazione sanguigna, in contrasto con la calda temperatura delle saune. Il benessere continua nella Stanza delle stelle e nella Stanza del camino, nell’Area relax panoramica e nella Stanza relax sensoriale, ambienti studiati per favorire la meditazione, la calma e il rilassamento, attraverso l’uso attento di colori, illuminazione e musica. Ispirati alla natura e alle tradizioni umbre, i trattamenti spaziano da massaggi a impacchi, individuali e di coppia, da vivere nelle esclusive Private SPA.

BORGOBRUFA - LA CUCINA, SAPORI DI UNA TERRA GENEROSA

La cucina di Borgobrufa SPA Resort trova origine da una riflessione profonda sul concetto di “cucinare”, che va oltre la trasformazione delle materie prime per ricercare il benessere, la verità e l’armonia. Il percorso nasce dalla passione di una brigata guidata da uno Chef giovane, Andrea Impero, ma già traboccante di esperienze e cultura culinaria, stimolato dall'instancabile ricerca della perfezione stilistica e intellettuale. Conoscere, approfondire e studiare i prodotti e il territorio, partendo dall’essenza per costruire una visione nuova e al contempo tradizionale, dove ogni dettaglio è selezionato e collocato con cura. In particolare, le materie prime rappresentano l’essenza, gli “elementi” di partenza e il punto d’arrivo nella cucina di Borgobrufa SPA Resort. I prodotti impiegati, infatti, provengono da allevatori, agricoltori, produttori e artigiani locali che lavorano con amore e passione, portando avanti antiche tradizioni. Chef Andrea Impero li ha scovati con impegno e dedizione attraverso una regione ricca di giacimenti gastronomici e li ha selezionati per garantire agli ospiti la massima qualità sulla tavola. Le creative proposte di fine dining viaggiano all’interno e all’esterno di una regione, l’Umbria, che sa fondere la fantasia e il sapere dello Chef Andrea Impero per donare agli ospiti piatti che sappiano emozionare. Inoltre, con oltre 300 etichette di pregio tra vini del territorio, regionali, italiani e internazionali, la preziosa Enoteca è un vero e proprio gioiello nella struttura.





BORGOBRUFA - LO CHEF ANDREA IMPERO

Andrea Impero è uno Chef giovane, ma già traboccante di cultura culinaria ed esperienze importanti in Italia e all’estero. Da Ferentino (Fr), suo paese di origine, approda nelle cucine della Taverna del Capitano, il ristorante bistellato di Alfonso Caputo, dove forgia le sue conoscenze. Dopo oltre due anni viene chiamato al Vivavoce by Don Alfonso Iaccarino del Hotel Gran Melià di Roma. Poi intraprende fondamentali esperienze all’estero: prima come Executive Chef del Restaurant George I di Vladivostok, poi al Quattro passi di Antonio Mellino a Londra; infine ricopre l’ambito ruolo di Chef Executive Resident del prestigioso fine dining russo Maritozzo, dove ne gestisce tutti gli ambiti gastronomici (ristorante gourmet, caffetteria, pasticceria, wine bar) e diventa uno dei migliori Chef di Mosca. Il desiderio di tornare in Italia lo conduce a confrontarsi con una realtà come Borgobrufa, in cui “reinventa” il concetto di cucina umbra, esaltando il gusto locale con ricette innovative. La sua brigata di cucina e di sala è giovane, motivata ed entusiasta, e accoglie il cliente con garbo, professionalità e savoir faire.

BORGOBRUFA - RISTORANTE QUATTRO SENSI

La spettacolare vista panoramica accompagna gli ospiti anche a tavola, grazie alle vetrate a tutta altezza del raffinato Ristorante Quattro Sensi, particolarmente suggestive la sera quando le luci delle città vicine adagiate sulle colline circostanti creano uno spettacolo incantato e regalano un’atmosfera romantica e intima agli ospiti. La sua cucina, guidata dallo chef Andrea Impero, valorizza sapori autentici e specialità umbre, affidandosi a ingredienti di prima qualità e produttori locali e riscoprendo tecniche di lavorazione di un tempo.

BORGOBRUFA - RISTORANTE ELEMENTI

Il nuovo Ristorante di fine dining Elementi è un ambiente intimo, raccolto, elegante: i tavoli sono ben distanziati e la grande vetrata domina la campagna umbra. Si respira quiete e armonia grazie alla raffinata mise en place, minimalista e poetica, con la classe di Domiziani che scandisce e dipinge d’arte i momenti trascorsi al ristorante Elementi.Una brigata di cucina e di sala giovane ed entusiasta, accoglie il cliente con professionalità e savoir faire, per condurli attraverso due percorsi gustativi unici ideati dallo Chef Andrea Impero: il menù Visione e il menù Ispirazione.

BORGOBRUFA - MENÙ VISIONE

La Visione che Andrea Impero ha dell’Umbria: una terra che lo ha accolto con affetto e a cui lo Chef sente il bisogno di restituire un amore incondizionato. Ogni ricetta e ogni proposta del percorso degustativo è il fine ultimo di una riflessione sincera, l’atto celebrativo dell’infinita capacità di una terra nello stupire chiunque con i suoi prodotti e la sua tradizione.

BORGOBRUFA - MENÙ ISPIRAZIONE

Ispirazione conduce l’ospite attraverso la coscienza di uno Chef innamorato del suo lavoro. Le sue esperienze, le sue memorie di bambino, le prime emozioni, la maturità, l’oggi e il futuro. Chef Impero libera la sua fantasia, inseguendo reminiscenze, sogni e realtà, in un viaggio in cui sfoggia il talento al servizio della perenne ricerca del gusto ideale.





BORGOBRUFA - SOSTENIBILITÀ IN TAVOLA, I PRODUTTORI LOCALI

Una filosofia di cucina nobile e ambiziosa, che fa della valorizzazione del territorio e dei produttori locali uno dei suoi capisaldi. L’hotel collabora con circa 50 aziende, tutte impegnate nel rispettare il benessere degli animali, l’armonia e i cicli della natura. Alcuni prodotti provengono direttamente dalle coltivazioni di vigneti e oliveti della famiglia Sfascia, proprietaria di Borgobrufa SPA Resort: tra questi l’olio extra vergine d’oliva Le gocce del Borgo e i pregiati vini come il Burgus, il bianco Poggio Belvederino, e il vino Riserva Burgus 999 con una produzione limitata di bottiglie come si intuisce dal nome. Borgobrufa SPA Resort persegue una sostenibilità reale, mettendo in atto un’economia circolare virtuosa, in cui l’eccellenza delle materie prime locali, tracciabili e frutto di una filiera cortissima, garantisce da un lato la valorizzazione del territorio umbro e dall’altro la qualità sulla tavola degli ospiti.

BORGOBRUFA SPA RESORT, TUTTI I SEGRETI DELLA STRUTTURA

Borgobrufa Spa Resort è una raffinata struttura 5 stelle di charme in cui si respira la bellezza, un luogo capace di risvegliare i sensi così come la primavera risveglia la natura. Questo wellness resort adults only si prende cura dei visitatori grazie ai suoi 3000 mq di SPA, in cui si possono vivere romantiche esperienze di coppia e riscoprire il proprio benessere individuale. Dal mondo delle acque con piscina interna ed esterna riscaldate e piscina estiva, al mondo delle saune con bagno di vapore, sauna della natura e sauna panoramica, vitarium ed aemotio SPA, bagno salino e cristalli di neve Borgobrufa Spa Resort propone un approccio unico al benessere e spazi di ultima generazione con allestimenti tematici. Gli esclusivi trattamenti, poi, spaziano dai massaggi agli impacchi ispirati alla natura e alle tradizioni umbre. Il relax prosegue anche a tavola nel raffinato Ristorante Quattro Sensi e nel nuovo Ristorante Elementi Fine Dining, guidati dallo chef Andrea Impero. La cucina valorizza i sapori autentici e le specialità umbre, utilizzando ingredienti di prima qualità sostenibili, provenienti prevalentemente da produttori locali selezionati.Nel ristorante gourmet, aperto esclusivamente di sera, spazio anche a due percorsi di degustazione e alla preziosa Enoteca che custodisce oltre 300 etichette di pregio.

La location era stata inizialmente concepita come borgo diffuso, mentre oggi, nell’anno del suo 20° compleanno, mostra un volto più elegante e contemporaneo e spazi dall’alto valore estetico e funzionale. La Luxury Love Suite con SPA privata ad uso esclusivo, sauna finlandese e piscina interna riscaldata con panche idromassaggio e la nuova Imperial Emotion Suite & SPA di 460 mq con angolo bar, piscina interna riscaldata con panca idromassaggio e videoproiettore, sauna finlandese, bagno turco, doccia sensoriale e letto relax rappresentano l’ultima frontiera del lusso in termini di ospitalità legata al benessere.

Borgobrufa Spa Resort sorge a Torgiano, in provincia di Perugia, dal quale sono facilmente raggiungibili numerosi borghi storici, che a primavera si animano di eventi. Il primo aspetta i turisti il 15 maggio, nella suggestiva cornice di Gubbio: come suggerisce il nome, la tradizionale Corsa dei Ceri è un omaggio ai tre Santi della città (Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio) trasportati correndo tra le strette vie medievali in simbolici e altissimi ceri. I visitatori resteranno incantati anche dal tipico Mercato delle Gaite a Bevagna, in provincia di Foligno, dal 15 al 26 giugno. Le protagoniste della festa medievale di rievocazione storica sono le 4 “gaite”, ovvero i quartieri San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro. Un altro imperdibile appuntamento che riempie di profumi e colori la primavera umbra sono le affascinanti Infiorate di Spello il 18 e 19 giugno. Le vie del paese si animano di vere e proprie opere d’arte composte esclusivamente da petali di fiori, create da sapienti infioratori con passione e dedizione, che rendono magica l’atmosfera del centro.

E dopo una rilassante giornata in terra umbra al Borgobrufa Spa Resort, è impossibile non visitare attrazioni naturali e architettoniche di rara bellezza: dalle città di Assisi e di Orvieto, alle Cascate delle Marmore e alla Fioritura di Castelluccio di Norcia. Qui la natura regala uno spettacolo unico con l’intera piana che dalla fine di maggio a luglio si tinge di blu, rosso, giallo, viola e infinite altre sfumature grazie al suo colorato e profumato manto di fiori.L’incanto umbro è a portata di mano con Borgobrufa Spa Resort!