Le foto da urlo di Elodie che stanno facendo impazzire il web

Elodie infiamma il popolo del web con un primo piano da togliere il fiato

Elodie senza veli nel camerino dell’Hotel, in compagnia del pilota di Moto Gp, Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e di altri volti femminili vip dello spettacolo.

Dopo gli impegni della settimana, i due si sono concessi alcuni giorni di relax per affinare la loro intesa sentimentale.

A rendere indimenticabile la serata ci ha pensato direttamente la cantante, mostrando al pubblico del web un abbigliamento mozzafiato: niente intimo sotto il vestito scoperto nei punti giusti.

La cantante pubblica una carrellata di 10 foto in cui racconta la storia tra lei e il fidanzato Andrea Iannone. C'è il motociclista nudo mentre si fa la barba, poi una serie di scatti di momenti passati insieme.

Il post termina con delle foto in cui la cantante romana paragona lei e il fidanzato 33enne a coppie celebri di film che hanno fatto la storia del cinema, come quella formata da Elvira Hancock e Tony Montana, interpretati da Michelle Pfeiffer e Al Pacino in Scarface, e l’altra formata da Mickey e Mallory Knox, interpretati da Woody Harrelson e Juliette Lewis in Natural Born Killers.