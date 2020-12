Lenti a contatto futuristiche: salveranno i ricordi sullo smartphone

In un periodo storico di continuo progresso tecnologico, il lancio della prima lente a contatto ‘intelligente’ è nel mirino di tutti i maggiori esponenti nel campo della tecnologia. Lenstore ha collaborato con un futurologo per concettualizzare ‘iLens’, la prima lente a contatto ‘smart’ con comandi e funzioni super innovativi.

Tra i ricercatori in tutto il mondo la competizione per la creazione della prima lente a contatto intelligente è ormai iniziata. Si vocifera che alcune delle caratteristiche principali di questa nuova lente saranno una funzione di monitoraggio per la salute ed il potenziamento della qualità e capacità visiva. Lensore ha collaborato con Richard Watson - futurologo, autore e ‘pensatore di scenari’ - per esplorare il futuro delle lenti a contatto, introducendo iLens.



Diverse sono i comandi e le funzioni che questa lente offre. Con l’utilizzo della realtà aumentata, ad esempio, sarà possibile accedere a nuovi mondi virtuali, cambiare il colore degli occhi dal proprio telefonino e molto altro.

Abbiamo chiesto a Richard Watson come sarà la prima lente a contatto del futuro:

‘’In un futuro remoto, c’e la possibilita che gli schermi di piccole dimensioni verranno sostituiti da lenti a contatti ‘intelligenti’ in grado di proiettare ologrammi di computer portatili o smartphone nella realtà aumentata. Perciò non esisteranno più computer portatili, schermi digitali, smartphone, TV o tablets.

‘Nel futuro, il concetto di realtá sará un’idea complessa e poco chiara. Le lenti a contatto intelligenti renderanno accessibili a tutti esperienze virtuali immersive, che daranno l’impressione di vivere in una situazione di vita reale. Inoltre, le lenti a contatto intelligenti permetteranno agli individui di accedere ad una realtà diversa, personalizzata, sollevando la domanda di che cosa sia davvero la realtà.’

A seguire sono riportate alcune delle caratteristiche che dovremmo aspettarci da iLens:

La possibilità di riguardare i ricordi

Proprio come in un episodio della serie britannica Black Mirror, certi momenti non sono fatti per essere dimenticati. iLens sarà in grado di registrare i ricordi letteralmente in un batter d’occhio per poterli riguardare ogni volta che si vuole. Lenstore ipotizza che questo sarà possibile grazie ad una connessione Bluetooth, che permetterá di salvare i ricordi direttamente sul proprio smartphone dopo averli registrati.

Allerta sul tempo passato di fronte a schermi digitali

Negli ultimi tempi, la nuova modalità di smart-working ha preso piede in tutto il mondo. Moltissime aziende si sono ormai adattate a questo nuovo metodo lavorativo e non intendono tornare indietro al lavoro in ufficio cinque giorni su sette.

Tuttavia è noto che il lavoro da casa renda più sporadiche le pause dagli schermi, che invece dovrebbero essere regolari e frequenti. Con iLens sarà possibile ricevere promemoria dopo un lungo tempo trascorso a fissare schermi digitali.



Misura della qualità dell’aria

Il modo in cui gli individui considerano l’ambiente è cambiato considerevolmente nel corso degli anni, essendo le persone sempre più improntate a scelte più ecologiche e meno dannose per l’ambiente. iLens sarà fornita di una funzione di monitoraggio e registrazione della qualità dell’aria, avvertendo l’utente con allerte e aggiornamenti. Inoltre, sarà fornita di ulteriori funzioni, come il rilevamento del bollettino dei pollini; funzione utile per coloro che soffrono di allergia stagionale al polline.

Infine, Lenstore ha condotto un sondaggio, rivolto in particolare a portatori di lenti a contatto, per capire cosa si aspettano da una lente a contatto intelligente. Alcune delle caratteristiche più desiderate sono:

● Funzione di monitoraggio per il distanziamento sociale anti-COVID

● Zooming ottico. Uno zoom digitale potenziare la vista e zoomare fino a 60 volte sull’obiettivo

● Allerte fitness - promemoria che aiutano a mantenersi sani e attivi

● Abilità di vedere al buio, attraverso un sistema di illuminazione regolato.

Roshni Patel, BSc (Hons) MCOptom, Manager dei Servizi Professionali a Lenstore, commenta:

‘Il concetto di lente a contatto intelligente è una nozione davvero elettrizzante. Questi nuovi strumenti tecnologici non solo aiuteranno a migliorare il rendimento di incarichi lavorativi o personali, ma - a lungo andare - renderanno le persone indipendenti da dispositivi digitali e quindi proteggeranno la vista da affaticamento e stanchezza agli occhi.

Di conseguenza, gli effetti che queste lenti avranno sul panorama medico internazionale sarà notevole, alleggerendo il carico di lavoro dei servizi ospedalieri di oftalmologia e oculistica. Sarà possibile infatti somministrare medicinali alle persone affette da glaucoma - o altre malattie dell’occhio - direttamente da un’app connessa alle lenti, accessibile dal proprio smartphone. Questo processo faciliterá la somministrazione di medicinali e renderá più semplice ed accessibile la cura.

Nonostante non ci sia dubbio che il futuro delle lenti a contatto sia entusiasmante e pieno di sorprese, è fondamentale che queste nuove tecnologie abbiano anni di ricerca e sviluppo alle spalle, e siano sottoposte a continue prove e test prima che il prodotto venga lanciato sul mercato, per garantire la sicurezza ed incolumità dei consumatori. ‘



Si può vedere la bozza per il lancio di iLens qui: https://www.lenstore.it/ricerca/ilens/