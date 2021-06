Lorella Boccia incinta su Instagram: pancione esplosivo. GUARDA LE FOTO

Coperta solo da un velo, nella vasca da bagno o in bikini: Lorella Boccia fa impazzire Instagram mostrandosi senza nulla addosso ma con in bella vista il suo pancione e il fondoschiena. La ballerina, moglie di Niccolò Presta, ha annunciato diverse settimane fa di essere incinta e ora ha postando delle foto esplosive sui social. La coppia aspetta una bambina per ottobre, e la Boccia aveva sempre detto di voler tanto una femminuccia.

Gli scatti sensuali sono molti: nella vasca da bagno, con dei fiori, in costume o con un semplice e sensuale velo bianco. Lorella Boccia ha proprio decis di far impazzire i fan. La ex ballerina di “Amici” e Niccolò Presta si sono sposati due anni fa a Roma, mentre la gravidanza è stata svelata sui social con una foto dell’ecografia: “E adesso non sono sola, non siamo soli... adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita” aveva scritto la conduttrice.