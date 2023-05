Lucarelli: "Biagiarelli non mi sposa. Non vuole nemmeno fare un figlio"

Selvaggia Lucarelli: "Volevo un figlio e anche sposarlo, ma lui..."

Selvaggia Lucarelli ha scelto di raccontarsi nel profondo attraverso un libro in uscita. Svelata così l'identità dell'uomo del mistero, il suo fidanzato. Si chiama Lorenzo Biagiarelli di 33 anni, ne ha 15 anni in meno della giornalista. "Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti" (Cairo editore), questo il testo scritto a quattro mani che svela i retroscena di questa storia d'amore. "Se Lorenzo mi avesse conosciuta prima - dice lei al Corriere della Sera - non avremmo trovato la strada del compromesso, ero una rompico... assoluta". "Pensa come doveva essere...", ribatte Biagiarelli al suo fianco che poi svela come si sono conosciuti. "Facevo il cantante: amici comuni avevano chiesto a Selvaggia di pubblicare il mio videoclip. Lei ci aveva aggiunto una battuta, tipo: qualcuno ha il numero del cantante? Solo che non l’avevo presa come una battuta: gliel'ho fatto avere ma non ha mai chiamato".

Lucarelli ricorda l'esatto momento del primo contatto: "Successe tempo dopo a quell'episodio, sotto il post di una olgettina che mi attaccava, dicendo: "Ti ruberò ogni fidanzato", leggo Lorenzo che scrive: "Tranquilla Selvaggia, non mi avrà mai". Così abbiamo iniziato a sentirci". "Avevo 40 anni e lui 25, - prosegue Lucarelli al Corriere - veramente pochi. Però sì, ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza. È una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative. Quando l'ho conosciuto avrei voluto un altro figlio, ma per lui non era il momento". Stesso discorso per il matrimonio: "Io - svela Lucarelli - glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no". Lorenzo replica: "Quando è successo stavamo insieme da otto mesi. Magari succederà, ma cosa cambierebbe". Lei insiste: "Appunto, allora perché non farlo...".