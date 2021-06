Amore tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: fidanzamento a Portofino

Novella 2000 lancia la bomba di gossip estiva: Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi stanno insieme. La prima è un’ex velina di Striscia la Notizia, in coppia con Elisabetta Canalis mentre il secondo è il fratello del Cavaliere Silvio Berlusconi. I due, che hanno la bellezza di 30 anni di differenza (41 lei, 71 lui), sono stati beccati in vacanza a Portofino, luogo in cui si sarebbero ufficialmente fidanzati.

Paolo, editore de “Il Giornale” avrebbe portato Maddalena a pranzare al castello di Paraggi, nota residenza estiva del nipote Piersilvio e della sua compagna Silvia Toffanin, quasi come se dovesse fare le presentazioni in famiglia.