Madonna ha l'ossessione del water: ecco che cosa chiede agli hotel

La regina del pop Madonna è ossessionata dai water, in ogni hotel dove soggiorna chiede che le venga sostituita la tavoletta del wc

Alla voce richieste bizzarre per Madonna, come riporta un articolo sul Corriere della Sera: "La regina del pop non ammette di utilizzare wc già testati da altri e per questo motivo, quando gira il mondo per i suoi concerti, gli hotel sono costretti a intervenire con water nuovi di zecca. Una strana abitudine che condivide con Mary J. Blige, ma Madonna chiede anche di più".

Non solo Madonna ogni volta che si trova in viaggio è accompagnata da 30 guardie del corpo, deve poter disporre di 20 linee telefoniche internazionali e rose lunghe esattamente 15 centimetri. Questi sono solo alcuni dei desideri della star quando viaggia insieme al suo entourage.