Magliette e felpe: Ikea lancia una linea di moda

Ikea: nasce la prima collezione di moda

Ikea si aggiunge al novero delle catene low cost che hanno deciso di puntare sul fashion. Dopo le sneaker della Lidl e i costumi da bagno di McDonald, arriva la prima collezione di abbigliamento Ikea. Il colosso svedese del mobile lancia Eftertrada (in svedese significa successore), una capsule collection composta da una felpa con cappuccio, una maglietta e alcuni accessori. Tra questi un ombrello, un asciugamani da bagno, una shopping bag e bottiglie d'acqua riutilizzabili. Il debutto negli shop nipponici e disponibile in anteprima on line dal 31 luglio.

La collezione sarà in pre-vendita online su Ikea Japan a partire dal 31 luglio

La collezione sarà in pre-vendita all’interno del sito web di Ikea Japan a partire dal 31 luglio. In continuità con gli articoli che l'hanno resa un colosso mondiale, Ikea ha deciso di stampare su t-shirt e felpe il codice a barre della libreria "Billy", l'oggetto più venduto dal marchio di mobili. Anche lo stile richiama quello minimal caratteristico del design di tutti i prodotti Ikea, e le magliette sono realizzate in cotone eco-friendly.