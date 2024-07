Malpensa Berlusconi, da Kennedy a Muhammad Alì gli aeroporti intitolati ai personaggi famosi

L'aeroporto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi? E' solo l'ultimo esempio degli scali di tutto il mondo associati a personaggi famosi. Qualche esempio? Gli ex presidenti Usa, Ronald Reagan e George H.W. Bush hanno dato il nome agli aeroporti di Washington Dc e Houston (Texas), mentre a New York ecco il John Fitzgerald Kennedy. Passando in Francia, a Parigi si atterra al Charles De Gaulle. In India, New Delhi ha l'aeroporto Indira Gandhi.

Dalla politica a cultura, arte e sport? Lousville dove nacque il grande Muhammad Alì gli ha dedicato lo scalo, mentre a Belfast l'onore è toccato al leggendario George Best. Madre Teresa di Calcutta? Lo scalo di Tirana. In Italia, il Marco Polo, Guglielmo Marconi e Leonardo da Vinci sono rispettivamente a Venezia, Bologna e Roma. La musica? Frederic Chopin di Varsavia, al Louis Armstrong di New Orleans, al John Lennon di Liverpoool. Il genio di Nikola Tesla? A Belgrado.

Non solo figure storiche reali. Sheffield non poteva che intitolare il suo aeroporto a Robin Hood

Aeroporti: Fratoianni, 'intitolare Malpensa a Berlusconi? Pensino piuttosto a caporalato'

"Vogliono davvero intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi? Sarebbe meglio andare oltre, ci sarebbero cose più urgenti ed importanti in questo Paese". Lo afferma Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana in corso a Roma. "A partire da quello che ad esempio -prosegue il leader di SI- ha segnalato la Cgil alla manifestazione di Latina, a cui abbiamo aderito pur non potendo partecipare dato questo impegno della nostra assemblea nazionale: i milioni di persone che in questo Paese sono sfruttati, il vergognoso fenomeno del caporalato a pochi chilometri dalla Capitale, l’umiliazione del lavoro. E di questo noi vogliamo occuparci". "E di questo dovrebbero occuparsi -conclude Fratoianni- non di intitolare un aeroporto".

Aeroporti: a Milano iniziativa Pd, 'raccogliamo nomi per Malpensa e li invieremo a Salvini'

"Lo abbiamo detto a tutti i livelli e continueremo a sostenerlo sempre: intitolare l'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi è una scelta inopportuna e sbagliata". Lo scrive il Pd Milano Metropolitana in una nota nella quale annuncia il lancio di una iniziativa: "Abbiamo pensato di raccogliere i nomi di tutte le donne e gli uomini ai quali potremmo intitolare Malpensa. Figure non divisive, che hanno saputo rappresentare non solo tutte e tutti ma anche i valori che condividiamo. Compila il form suggerendo al ministro Salvini un nome, li raccoglieremo e glieli invieremo".

L'aeroporto milanese della Malpensa, si legge nella nota del Pd, è "una porta di accesso e di benvenuto a Milano, alla Lombardia e all’intero Paese; è il secondo aeroporto per passeggeri in tutta Italia. La nostra porta sul mondo merita di rappresentare una memoria condivisa e i valori unificanti del nostro Paese. E la biografia di Silvio Berlusconi non rappresenta chi come noi combatte i valori che quel periodo ha rappresentato".