“C'è Maradona in cielo, apparso tra le nuvole”. Un cittadino di Paranà, in Argentina, ha diffuso un'immagine in cui con un po’ di fantasia si scorgerebbe la sagoma del Pibe de Oro, di spalle, in cui "esulta dopo un gol". “Stavo filmando la luna piena di quella sera, particolarmente bella. Poi un mio amico mi ha fatto notare che nella foto si vedeva qualcosa di inimmaginabile”, ha raccontato l'uomo.