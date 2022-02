Harry Meghan divorzio imminente. Colpa di Eugenia. Casa Reale choc

Harry meghan divorzio, incredibile ma sembra vero



Harry meghan divorzio. Sembra essere tutto vero, la fonte che conferma la crisi nel matrimonio tra Harry e Meghan è molto vicina alla coppia. I duchi di Sussex Harry e Meghan - scrive https://www.fortementein.com/ - sarebbero vicino al divorzio, o comunque a una rottura forte nel loro rapporto.

La rivelazione arriva nientemeno che nel corso del Grande Fratello australiano. Questo perché tra i partecipanti c’è il fratello di Meghan, Thomas Markle, che tra una chiacchiera e l’altra si è lasciato sfuggire qualcosa che però non è sfuggito alle telecamere, creando così il caso sulle questioni private della sorella.

“I soldi e la popolarità l’hanno cambiata” ha detto Thomas della sorella Meghan in una di queste confidenze. E poi una frase in particolare che fa gelare il sangue: “Farà con Harry la stessa cosa che ha fatto a Trevor”. Ma cosa è accaduto con Trevor Engelson, l’ex marito di Meghan? Ce lo dice Thomas: “Mia sorella lo ha usato e poi mollato quando non le serviva più. La adorava senza mai farle mancare nulla”.

Al momento - si legge sempre su https://www.fortementein.com/ - il fratello non ha più rapporti con la duchessa, come il padre, ma, ha rivelato ancora nella casa del GF di aver messo in guardia il principe Harry dai pericoli che stava correndo: “Nel 2018 avvertii Harry dicendogli che mia sorella lo avrebbe rovinato”.

A dare ancora più pepe alla storia si aggiungono nuove indiscrezioni anche sul fronte londinese. Nella Casa Reale si preparano al ritorno di Harry, dopo che questi ha avuto un lungo colloquio telefonico con la nonna, la regina Elisabetta, esprimendo la volontà di tornare a casa, con la scusa dei 70 anni di regno di lei.

Megan si dice in disaccordo con questa scelta e preferisce restare negli Stati Uniti e come se non bastasse vede in Londra la minaccia di Eugenia di York con la quale sembrerebbe esserci un riavvicinamento con il marito. Eugenia è la cugina di Harry e nel tempo gli è sempre stata vicina nonostante il trasferimento di lui negli USA. Anche adesso la sua vicinanza costituirebbe un motivo in più per tornare.