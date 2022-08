Michelle Hunziker infiamma Instagram: bikini leopardato e lato b da urlo- FOTO

Michelle Hunziker si rilassa al mare, che fisico da urlo- FOTO

Una vita in vacanza. La bella svizzera dopo aver sostato (solo per una sera) a Bergamo, è già ripartita per il mare. Ora si sta godendo delle belle e lunghe vacanze nelle acque cristalline della Sardegna. D'altronde, dopo un anno movimentato tra tv, successi professionali e sconfitte private, come la separazione da Tomaso Trussardi, il riposo sembra più che meritato. E' tempo di staccare definitivamente la spina dalla frenesia della città, lasciarsi alle spalle i problemi, concentrandosi sulla famiglia e sul "sano relax". Michelle Hunziker infatti ama sì rilassarsi, ma restando sempre attiva e in forma. La conferma arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove ogni giorno la bella svizzera regala ai followers foto incredibili.

Michelle Hunziker e il segreto del suo lato b mozzafiato

L'ultima pubblicazione? Non un post, bensì una stories, nella quale la conduttrice sfoggia un completo davvero hot: un costume decorato con l’iconica stampa animalier, modello balconcino, sui toni del beige e del marrone, con un microtanga sgambato, tutto in versione leopardata. Il look, un po’ sauvage, è del tutto natutale, senza un filo di trucco. Ma non solo. Nelle stories Instagram non manca la foto all’”iconico” lato b della Hunziker. Un monumento si può dire, che negli anni non ha mai perso tonicità. Il segreto? Tanta palestra sicuro, ma anche dei buoni prodotti naturali, utili a depurare e attivare il microcircolo. E il risultato è servito: addio cellulite, benvenuta silhouette (parola di Michelle).