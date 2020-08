Moda, il modello “smart” di Hugo Boss: in ufficio solo da martedì a giovedì

Hugo Boss dopo la pandemia da coronavirus chiederà a molti dei suoi impiegati di recarsi in ufficio solamente dal martedì al giovedì, mentre il lunedì e il venerdì offrirà loro la possibilità di lavorare in smart working. Questa la decisione presa da Hugo Boss, riporta MF Fashion, in seguito a un sondaggio interno all’azienda che ha rilevato che il 90% dei dipendenti si sentiva meno stressato a lavorare da casa, più produttivo e con più tempo da dedicare alla gestione della famiglia.

"Il sondaggio ha confermato ciò che la maggior parte di noi già sapeva. Il lavoro del futuro sarà una combinazione su misura tra lavoro in ufficio e lavoro fuori sede", ha affermato Jochen Eckhold, direttore delle risorse umane. "Il nostro modello di lavoro ibrido soddisfa il crescente desiderio dei dipendenti di opzioni di pianificazione e posizione alternative".

Il nuovo programma di lavoro Threedom of work partirà a ottobre e interesserà inizialmente circa 3.200 dipendenti della Germania, le cui mansioni non richiedono una presenza fisica fissa in ufficio, il gruppo si aspetta in futuro di riuscire a applicare questo modello a tutte le sue filiali sparse per il mondo.