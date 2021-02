Moda, Michael Kors lascia Palermo. Chiude lo store in via Libertà

Michael Kors chiuderà lo store di Palermo. Le parole dei sindacati

Michael Kors lascia Palermo. Il noto brand statunitense secondo quanto riferito dai vertici aziendali, non avrebbe registrato un numero di vendite tale da supportare i costi dello store palermitano in via Libertà. La situazione si sarebbe aggravata inoltre a causa della crisi pandemica che ha contribuito a un ulteriore calo delle vendite. Per tali ragioni, la società ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto in scadenza al prossimo 31 marzo. Ma le ragioni della chiusura sarebbero anche dovute a un riordino previsto nel nuovo piano industriale della casa di moda.

"Abbiamo chiesto all'azienda" afferma Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Palermo-Trapani, "di rivedere la sua posizione, laddove la loro decisione fosse stata determinata anche per i costi o la scadenza della locazione, ​visto che i lavoratori si erano già attivati trovando soluzioni alternative, spostandosi in un altro punto vendita".

"Ma la cosa che ci lascia perplessi - aggiunge - è sapere che lo store di Palermo è tra quelli più performanti d'Italia". Continua: "Non possiamo permetterci di perdere queste professionalità sul mercato che sono valore aggiunto per servizi qualificati da rendere soprattutto ai turisti stranieri che ci auguriamo di vedere al più presto tra le nostre vie dello shopping. Metteremo in campo tutte le azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori".