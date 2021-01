Mokador presenta Diva, quando la tazzina dell'espresso rispetta l'ambiente

Inconfondibile, riconoscibile, controllato e certificato. E, soprattutto, rispettoso dell’ambiente. Nasce così Diva, il nuovo sistema di Mokador, l'azienda che da oltre cinquant’anni è sinonimo di caffè di alta qualità, che aggiunge un nuovo tassello alla gamma della propria produzione, un sistema esclusivo a capsule pensato e studiato per una filiera strutturata per contenere al minimo l’impatto sulla natura: a partire dalla riduzione della quantità di plastica contenuta nelle capsule fino ad arrivare alla completa differenziabilità di tutte le componenti del sistema, dal cartone d’imballo, al sacchetto, alle componenti della capsula.

Si parte quindi dall’imballo che è realizzato in cartone 100% riciclato e che, grazie alla totale assenza di elementi plastici, può essere smaltito direttamente nella raccolta carta per arrivare, passando dal sacchetto che è interamente in plastica, alla capsula che è separabile e differenziabile: la capsula stessa, il top lid e il filtro possono essere riposti nel bidone della plastica, mentre il caffè può finire in quello dell’umido.

Per la realizzazione delle capsule Diva Mokador si è dotata di un nuovo impianto, conforme ai requisiti dell’Industria 4.0, che prevede il degasaggio in silos del caffè subito dopo la macinatura e l’utilizzo di un film protettivo sulla capsula che costituisce una barriera capace mantenere tutte le caratteristiche del caffè nel tempo. Tutto questo per garantire un espresso con corpo e crema ai massimi valori sensoriali.

La gamma è composta da quattro caffè espressi: Brigitte (delicato e fruttato, si tratta di una monorigine biologica), Sophia (una miscela di Arabica e Robusta dalla quale si ottiene un caffè aromatico e vellutato), Grace (decaffeinato, leggero e aromatico) e Marilyn (pieno e corposo). A queste referenze si aggiunge l’assortimento di bevande: ginseng, orzo, tè al limine e una bevanda bianca (perfetta per creare a casa, in combinazione con il caffè, il cappuccino).

Il sistema Diva si completa poi con due nuove macchine studiate per le esigenze della famiglia e del segmento OcsI (Office Coffe Service). D1 e D2 sono realizzate al 100% in Italia, hanno un design originale, una tecnologia avanzata e permettono di rendere unica e perfetta ogni tazzina di caffè espresso.