Morto Giorgio Lopez, fratello di Massimo e doppiatore di Danny De Vito

Giorgio Lopez morto, addio al grande doppiatore di Danny De Vito e Dustin Hoffman

Giorgio Lopez, grande doppiatore e voce italiana di Dustin Hoffman e Danny De Vito, si è spento all'età di 74 anni. A dare la notizia il fratello attore Massimo Lopez attraverso un video su Instagram. "Mio fratello Giorgio questa mattina all'alba se n'è andato", dice commesso Massimo, "è andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento, il suo spirito è forte, il suo spirito rimane e rimarrà per sempre. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio di fare questo mestiere e quindi ce l'ho sempre con me qui nel cuore. Ciao Giorgio, ti voglio bene".

Tanti i messaggi di condoglianze arrivati sotto il post dell'attore: "Ti sono vicino amico mio, ciao Giorgio", scrive il cantante Eros Ramazzotti. "Ti sono vicinissima. Un grande abbraccio", commenta la conduttrice Rita Dalla Chiesa. "Massimo mio", accompagnato da un cuore, mette nero su bianco Mara Venier.

Giorgio Lopez nasce a Napoli il 16 febbraio del 1947. Dopo essersi laureato in Lettere all'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica 'Silvio D'Amico'. Infiniti i personaggi a cui 'prestò' la sua voce tra i quali Danny De Vito e Dustin Hoffman che iniziò a doppiare in coppia con Ferruccio Amendola in 'Sleepers' e 'Sesso & potere'

Doppiò anche John Hurt, Ian Holm, Bob Hoskins, Pat Morita (nella celebre serie tv 'Karate Kid') e Groucho Marx in molti ridoppiaggi. Giorgio Lopez ha anche recitato in un episodio della serie tv 'Don Matteo' dove ha interpretato il ruolo del medico legale. Nel luglio 2009 ha vinto il premio Leggio d'oro per la direzione del doppiaggio del film 'Houdini - L'ultimo mago' e nel 2015 ha ricevuto il Premio alla Carriera al "Festival delle voci d'attore".