Natale, dimmi chi sei e ti dirò qual è il cocktail giusto

Sebbene quest’anno le feste natalizie si affronteranno in modo diverso dal solito, questo non significa che gli italiani debbano rinunciare ad un momento per brindare in compagnia, fisicamente o virtualmente che sia.

Qualunque sia lo stile che si sceglierà per i propri festeggiamenti, il Gruppo BACARDI offre una varietà di spirits e di cocktail di qualità per questo Natale, per accontentare i palati dai gusti più classici per un aperitivo in famiglia o un festeggiamento meno convenzionale con gli amici su Zoom.

MARTINI®, AMICIZIA E CONDIVISIONE, CON UN OCCHIO AGLI ULTIMI TREND

Da sempre simbolo di amicizia e condivisione, MARTINI sarà l’aperitivo giusto per sentire tutto il calore e l’affetto delle festività. Perfetto per i più giovani che non vogliono rinunciare ad un aperitivo (virtuale) con gli amici più stretti.

Con MARTINI Fiero, l’ultimo prodotto di Casa Martini, l’aperitivo italiano per eccellenza si arricchirà di intense note fruttate e naturali, ideali per ricreare un’atmosfera di festa.

Per chi, anche nell’aperitivo è attento agli ultimi trend e alle novità, il Fiero&Tonic è un cocktail moderno e facile da preparare. Bastano solo due ingredienti, MARTINI Fiero e acqua tonica, senza dimenticarsi di aggiungere tanto ghiaccio e una fetta d’arancia come guarnizione.

La variante dedicata alle feste natalizie è invece il Jingle Spritz, dove le bollicine di MARTINI Asti DOCG accompagnano MARTINI Fiero, per un brindisi dal ricco profumo agrumato grazie ai sentori d’arancia.

Per coloro che invece possono vantare un palato sofisticato e più ricercato, Amber Royal è un cocktail di classe che nasce dall’unione di MARTINI Asti e un twist di limone con MARTINI Riserva Speciale, un vermouth solo per veri intenditori.

E qual è il cocktail perfetto per gli amanti del vintage e delle tradizioni di una volta, ovviamente attualizzate? Sicuramente l’Old Santa, preparato con lo storico amaro China MARTINI e il rum premium SANTA TERESA 1796. Un mix di sapori unici, dove il gusto amaro, sempre più cool anche tra i più giovani, è accompagnato da note di cioccolato ed arancia per riscoprire un drink vintage dal sapore intenso, con un tocco di floreale.

Infine, per chi è alla ricerca di un brindisi glamour e ricercato, MARTINI Prosecco D.O.C Collezione Speciale in tutta l’eleganza della sua bottiglia, si unisce al sapore intenso ed amaro di China MARTINI e al gusto raffinato dei fiori di sambuco di ST-GERMAIN. Nasce dunque il cocktail Sartoria, un drink dolce amaro dove la tradizione si sposa con la modernità.

BOMBAY® SAPPHIRE, IL GIN PER CHI HA UN ANIMO CREATIVO

Per tutti i creativi che durante quest’anno particolare hanno avuto un po’ di tempo in più per dare libero sfogo alla propria inventiva o per chi sta cercando un modo originale per godersi le feste, BOMBAY SAPPHIRE è un fedele alleato per questo Natale.

Per chi considera il Gin Tonic il proprio go-to drink, con l’originale cocktail Festive Gin&Tonic le feste prenderanno un nuovo sapore grazie alla nota del succo di mirtillo abbinata a BOMBAY Sapphire, un gin di alta qualità. Un cocktail bilanciato e particolare che risveglierà la creatività sulle tavole degli italiani.

Sperimentando invece con la vera novità dal gusto dolce e naturale, BOMBAY Bramble è la nuova versione di flavored gin che nasce dall’infusione di more e lamponi. Perfetto per dar vita a cocktail contraddistinti dal gusto naturale dei frutti rossi come Fiero Berries Royal, ma anche per addobbare a festa la tavola con il suo colore rosso cremisi.

ST-GERMAIN®, PER CHI AMA IL NON CONVENTIONAL

L’inconfondibile profumo fresco e delicato sprigionato dai fiori di sambuco da cui nasce ST-GERMAIN infonderà inspirazione e creatività sulle tavole addobbate a festa. Un liquore super premium dalle note floreali e profumate che stimolano tutti i sensi.

Mille fiori freschi in ogni bottiglia, proprio come il numero di videochiamate che si dovranno affrontare durante queste vacanze natalizie. Perché non accompagnarle in modo non convenzionale con un St-Germain Hugo, in cui la delicatezza del ST-GERMAIN si unisce alla frizzantezza del prosecco e della soda, dando vita ad un cocktail fresco e delicato per chi si vuole distinguere?

CON GLI SPIRITS DI BACARDI, IL NATALE SI COLORA D’ORO

La bottigliera di BACARDI, con un’offerta di spirits che va ad incontrare davvero tutti i gusti, diventa anche l’occasione per tentare la fortuna e vestire d’oro il Natale. Dal 25/11 al 28/2 è infatti attivo il concorso Christmas Spirits: chi acquisterà la bottiglia fortunata, in vendita in uno dei migliori supermercati d’Italia, parteciperà all’estrazione per vincere fino a 50.000€. Il regolamento è sul sito www.christmaspirits.it.

Ecco tutte le ricette da replicare a casa:

Per i giovani che sono sempre al passo con i nuovi trend:

FIERO&TONIC

50% MARTINI fiero

50% acqua tonica

Tanto ghiaccio

Fetta arancia

JINGLE SPRITZ

100 ml Martini Asti DOCG

50 ml Martini Fiero

Fetta arancia

Per veri intenditori:

AMBER ROYAL

100 ml Martini Asti DOCG

50 ml Martini Riserva Speciale Ambrato

Twist limone

Per chi ama la tradizione:

OLD SANTA

40 ml Santa Teresa 1796

20 ml China Martini

2 dash Santa Teresa chocolate bitter

Twist arancia

Per chi ha un debole per il glamour:

SARTORIA

45 ml St-Germain

25 ml China Martini

Top MARTINI Prosecco D.O.C Collezione Speciale

Per i più creativi:

Festive G&T

Bombay Sapphire Gin 30ml

St-Germain 15ml

Succo di mirtillo 15ml

Acqua tonica per colmare

Fiero Berries Royale

MARTINI Fiero25ml

BOMBAY Bramble25ml

Sciroppo di ribes nero 10ml

MARTINI Prosecco Top

Per chi si vuole distinguere:

St-Germain Hugo

4cl di St-Germain

6cl di Prosecco

4cl di soda