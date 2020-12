Natale, ricette con il tartufo dello chef Ciro Scamardella

Chi l’ha detto che il tartufo si presta solo a grandi occasioni e ricette complicate? Urbani Tartufi, azienda leader mondiale nella produzione e trasformazione del tartufo, è convinta che l’oro della terra sia davvero semplice da abbinare e declinare anche in momenti di semplice e genuina convivialità come un pranzo tra amici o un bellissimo brunch domenicale. Per farlo è necessario però far apprezzare e conoscere il tartufo e la sua versatilità. È questo lo scopo della collaborazione di Urbani Tartufi con lo Chef Ciro Scamardella del ristorante stellato Pipero di Roma che ha dato vita a quattro ricette dal gusto semplice e facili da replicare per divertirsi in cucina e scoprire con pochi passaggi i più impieghi del tartufo e delle sue lavorazioni.

Ciro Scamardella ha fatto della cucina del ristorante Pipero di Roma il suo regno, il posto ideale nel quale esprimere la sua filosofia culinaria ricca di contaminazioni e al contempo rivolta al territorio, fonte di ispirazione per reinventare le ricette della tradizione. Un vero e proprio segno distintivo e personale del concept di cucina di Ciro Scamardella, che firma nel segno della contemporaneità le ricette pret a manger con i prodotti di Urbani Tartufi esaltando il sapore deciso del tartufo e sfruttando al massimo le peculiarità di ogni sua declinazione.

Nascono così il Timballino “Cacio, pepe e frutta secca”, il Taco di lattuga, avocado e tartufo, Scopri! e i Tartufini urbani, quattro piatti per ogni occasione, che sia pranzo, cena e aperitivo.

Timballino “Cacio, pepe e frutta secca”

Ingredienti :

50gr stringozzi al tartufo di Urbani Tartufi

50gr sugo pronto formaggio & tartufo Urbani Tartufi

12gr Truffle mix di Urbani Tartufi

20gr acqua di cottura della pasta

35gr albume (1 albume circa)

50gr pan grattato

q.b. songino

q.b. sale

q.b. pepe nero

q.b. burro spray

1 stampo da tortino

Procedimento :

All’interno di una pentola far bollire acqua e sale, buttare la pasta e lasciarla cuocere per 9 minuti. Mescolare la pasta con l’aiuto di un cucchiaio, senza farla rompere. In una boule unire il sugo pronto e la frutta secca tagliata grossolanamente, non appena la pasta sarà pronta, versarla nel condimento. Aggiungere quindi l’albume e l’acqua di cottura della pasta, amalgamare bene gli ingredienti tra loro e aggiungere 4 macinate di pepe nero. Imburrare lo stampo e versare il pan grattato, lasciare quindi ruotare lo stampo così da permettere al pan grattato di coprire tutte le pareti. Adagiare la pasta dentro lo stampo e cuocere in forno a 180° per 20 minuti. Terminata la cottura, lasciare raffreddare, capovolgere su un piatto e servire. Il tocco dello chef è l’aggiunta di piccole foglie di songino per donare una nota di colore al piatto.

Taco di lattuga, avocado e tartufo

Ingredienti :

1 avocado

3 lime

1 lattuga foglia larga

1 vasetto di carpaccio di tartufo Urbani Tartufi

10gr mostarda al tartufo di Urbani Tartufi

2gr peperoncino in polvere

Gocce di tartufo bianco

Sale

Procedimento :

In una ciotolina, spremere il lime e passare al colino il succo ottenuto. Tagliare l’avocado a metà per il senso della lunghezza, togliere il nocciolo centrale e successivamente la buccia. Dividerlo ulteriormente a metà, questa volta per il senso della larghezza, così da ottenere delle fettine piccole e molto sottili. Disporre le fettine su una placca, versare il succo di lime e lasciare marinare per 10 minuti. Eliminare il succo di lime in eccesso e condire le fettine con l’olio al tartufo, il sale ed il peperoncino. Tagliare le foglie più esterne della lattuga con l’aiuto di un coppapasta largo, spalmare la mostarda sul disco ricavato e procedere con la composizione del piatto: come se fosse un puzzle disporre le fettine di avocado marinato alternandole con quelle di carpaccio di tartufo. Un piatto semplice e immediato, proprio come il gusto del tartufo.

Scopri!

Ingredienti :

150gr straccetti manzo

50gr salsa barbecue di Urbani Tartufi

20gr arachidi al tartufo di Urbani Tartufi

20gr purè di tartufi estivi Urbani Tartufi

5 foglie lattuga romana

Olio extra vergine Sale

Procedimento :

Stendere gli straccetti di manco su una placca senza accavallarli uno con l’altro, condirli con poco sale, un filo di olio extra vergine e poi spennellarli con abbondante salsa barbecue al tartufo. Lasciare marinare per circa 30 minuti. Sul fondo del piatto aggiungere un po’ di purè al tartufo e coprirlo con gli straccetti aiutandosi con un coppapasta. Il tocco in più di croccantezza è dato dalle arachidi che saranno poste tra uno straccetto e l’altro. Tagliare le foglie di lattuga romana alla julienne e condirle in una boule con olio e sale. Servendosi sempre del coppapasta, posizionare la lattuga sopra gli straccetti. Terminata la composizione, togliere il coppapasta, servire e lasciare i commensali liberi di scoprire tutti gli ingredienti del piatto!

Tartufini urbani

Ingredienti :

100gr biscotti al burro

25gr zucchero bianco

50gr cioccolato fondente

10gr burro

70gr mandorle al tartufo di Urbani Tartufi

7gr miele al tartufo di Urbani Tartufi

q.b. gocce di tartufo bianco di Urbani Tartufi

q.b. cacao amaro

Procedimento :

Inserire i biscotti in una busta di plastica per alimenti, aggiungere lo zucchero e sbriciolarli con un matterello. In un pentolino sciogliere il cioccolato e burro. Versare i biscotti sbriciolati in una boule, aggiungere un po’ di miele al tartufo, il cioccolato fuso con il burro, un po’ di mandorle e il cacao. Amalgamare tutto con le mani fino ad ottenere un composto compatto e senza grumi. Realizzare delle palline da 10gr l’una, sistemarle su una placca e lasciarle rapprendere in frigo. Una volta compatte, versarle in una boule con 2gr olio al tartufo e 7gr di miele al tartufo per procedere con la glassatura. Tagliare grossolanamente 50 gr di mandorle al tartufo e unirle con il cacao amaro, porre il mix all’interno del tubo di mandorle al tartufo (precedentemente svuotato) e shakerare le palline una alla volta così da ricoprirle di cacao e frutta secca.