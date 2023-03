Negramaro-Elisa-Jovanotti, Salmo e le altre uscite musicali della settimana

Nelle uscite musicali della settimana la ballad di Negramaro-Elisa-Jovanotti e il singolo punk di Salmo

Arriva l'attesa ballad di Negramaro-Elisa-Jovanotti, mentre Salmo si diverte con un po' di punk. I Baustelle e Chiello ci propongono, manco a farlo apposta, due visioni totalmente opposte di Milano, ma i brani sono uno più bello dell’altro. Tornano i giovani thasup e Rhove, ma mentre il primo si conferma autore contemporaneo e innovativo, il secondo solo un fenomenino a caccia di hit.

Felice ritorno quello di The Niro, storico quello di Mario Lavezzi e Mogol, due colonne portanti della storia della nostra musica leggera. Quasi tutti strabocciati i ragazzi di “Amici”, decisamente meglio i giovani emergenti come La Nina, Qualunque, Giuse The Lizia, Hu, Lucio Corsi, Avincola e Tropea. Chicca della settimana: i Flame Parade con “One of These Days I’ll Steal Your Heart”.

"Diamanti" di Negramaro feat. Elisa e Jovanotti

In questa intensa ballad, che gioca (e vince) con una scrittura che non tira esattamente giù poesia dalle nuvole, si percepisce sia il mestiere di tre che con uno strumento in mano e la serata giusta possono scrivere pezzi di immensa bellezza, sia la familiarità, la gioia del canto di tre persone unite evidentemente non solo da un vincolo discografico o commerciale.

“Diamanti” è una gran bella canzone e speriamo che il tempo, avido, di questa nuova musica fluida non la ingoi, che non venga decapitata da uno skip su Spotify, speriamo abbia il tempo di respirare a pieni polmoni, di godere del lusso di poter arrivare al pubblico con la calma necessaria per farsi assorbire. Perché lo merita.