Neymar, il pettegolezzo dell'influencer: "L'ho visto fare sesso con un uomo"

Neymar, l'influencer brasiliana racconta: "Ha fatto sesso con un uomo. Ci siamo baciati tutti. Non c'erano limiti"

Neymar è sicuramente tra i migliori talenti in circolazione sui campi di calcio ma fuori, complice anche alcuni suoi comportamenti, non è nuovo a diventare il volto di copertina delle riviste scandalistiche. Il brasiliano, che dopo l'addio di Messi rischia di perdere anche il compagno Mbappè, è finito nuovamente nel mirino del gossip per colpa dell'influencer brasiliana Sophia Barclay.

Tramite i suoi canali loscial l'influencer ha accusato Neymar di aver organizzato grandiose feste clandestine per tutto il periodo in cui vigevano le restrizioni sul distanziamento social a causa del Covid-19. Non solo, Sophia ha raccontato di aver visto il giocatore far sesso con un uomo: “Hanno fatto l'amore. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un'altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c'erano limiti". Il partner sarebbe stato il surfista Peter Scooby.

Per evitare che la festa diventasse di dominio pubblico Neymar avrebbe fatto firmare a tutti gli ospiti anche una clausola di riservatezza.