Mbappé in prestito all'Inter per un anno dal Psg. L'Equipè lancia la bomba

Mbappé dice no a 400 milioni dall'Al Hilal: niente Arabia Saudita. Panchina al Psg o Real Madrid subito

L'Al Hilal ha formulato una proposta indecentissima a Kylian Mbappé: biennale da 400 milioni di euro complessivi (e 300 milioni al PSG). Ma l'attaccante transalpino, secondo quanto riportano in Spagna ha detto no. "Se deve stare in panchina tutto l'anno al Psg, lo farà. Anche perché se i risultati, soprattutto in Champions League, arriveranno andrà bene ma se così non sarà, come farà l'allenatore a lasciare fuori un giocatore del genere?" fanno sapere fonti vicine a Mbappé a Relevo. Il fuoriclasse francese come noto ha fatto sapere al Paris Saint Germain che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024 e aspetta il Real Madrid. Florentino Perez potrebbe affondare il colpo subito, ma anche attendere 12 mesi e prenderlo a parametro zero.

Mbappè-Inter, la voce clamorosa dell'Equipè sul prestito del Psg

Intanto secondo Sky Sports UK, il Psg sarebbe disposto a cederlo anche in prestito per un anno pur di liberarsi del suo ingaggio (circa 100 milioni di sterline l'anno). Sino a questo momento - secondo Sky Sports UK - al PSG sono arrivate offerte dalla Premier League, dalla Liga, dall'Arabia e anche da un club italiano. E stanto a L'Equipe le squadre che hanno fatto dei sondaggi sono Barcellona, Chelsea, Manchester United e Tottenham. In Serie A, invece, sarebbe l'Inter il club che avrebbe mosso alcuni passi in direzione dell'asso transalpino. Ipotesi complicate (in primis quella nerazzurra, lo stipendio di Mbappè è fuori da ogni logica per il calcio italiano): è vero che la prossima stagione porta agli Europei e alle Olimpiadi di Parigi e dunque Mbappè non può rischiare di restare in tribuna per 12 mesi, ma la sensazione è che nel 203/2024 l'attaccante francese o andrà subito al Real Madrid o vivrà una stagione di convivenza difficilissima col Psg.

