Milan, Chukwueze c'è. Nuovo colpo: arriva un giovane attaccante. E poi...

Calciomercato Milan, Chukwueze e poi Musah

Samuel Chukwueze (dopo Noah Okafor) è pronto per sbarcare al Milan (malgrado un ricchissimo inserimento last minute dell'Al-Nassr), ma l'esterno destro del Villarreal, il Leao di destra, non sarà certamente l'ultimo colpo in questa sessione di calciomercato rossonero. Intanto resta in cima all'agenda della dirigenza di via Aldo Rossi il centrocampista che completi il reparto: Yunus Musah del Valencia (il club spagnolo ha rispedito al mittente l'ultima proposta da 18 milioni) il nome più caldo per dare fisicità e dinamismo in mezzo al campo. Poi, dopo la partenza di Fodè Ballo-Tourè (Bologna o Nizza) arriverà un vice Theo Hernandez e l'ex Roma attualmente al Basilea, Riccardo Calafiori resta una delle ipotesi più probabili (ma non l'unica). Da apporofondire dopo la tournée americana i discorsi con il Torino per Wilfried Singo e Messias. Senza dimenticare che la partenza di Matteo Gabbia (prestito al Villarreal) dovrebbe portare all'ingresso di un difensore (piace Facundo Gonzalez, centrale del Valencia classe 2003).

Calciomercato Milan, arriva un giovane attaccante: Ekitike, Benjamin Sesko e... I nomi

Ma attenzione a un'indiscrezione dell'ultima ora: il Milan cerca anche un attaccante giovane se dovesse chiudere qualche operazione in uscita nel reparto: da Divock Origi (West Ham offre 8-10 milioni) ad Ante Rebic (piace al Besiktas che però chiede il prestito, mentre ha detto no alle sirene arabe).

Al momento in rosa c'è Lorenzo Colombo (ottima impressione nell'amichevole contro il Real Madrid), ma si potrebbe decidere di prestarlo in qualche club di serie A per proseguire la sua crescita (dopo la buona annata a Lecce). In quel caso potrebbe entrare una punta. I nomi? Da qualche settimana girano le voci su un interesse del Milan per il classe 2002 del Psg, Hugo Ekitike (10 gol con lo Stade Reims che ha condotto alla salvezza in Ligue 1). Ma attenzione al 22enne Santiago Gimenez (argentino messicano con passaporto italiano) autore di 18 gol in 37 partite stagionali col Feyenoord (anche la Lazio in Europa League tra le sue vittime). Tra gli attaccanti monitorati ci sono anche la punta centrale classe 2005 Rodrigo Ribeiro dello Sporting Lisbona, l'argentino Alejo Veliz che ha colpito molti osservatori al Mondiale Under 20 (extracomunitario, tesserabile in questa sessione solo se la Figc cambia in corsa la regola sugli inglesi) e Benjamin Sesko che venne inseguito in passato: il 20enne del Lipsia piace da sempre a Moncada.