Paola Ferrari bollente in luna di miele: viaggio a Ibiza col nuovo amore. FOTO

Paola Ferrari pizzicata con un misterioso uomo. Le foto "intime" a Ibiza

Il primo gossip dell'estate arriva da Ibiza, la giornalista Paola Ferrari ha un nuovo amore. Il noto voloto della Rai è stato pizzicato dal settimanale Diva e Donna durante un'uscita a quattro, in atteggiamenti inequivocabili. Una relazione che sembra durare da diversi mesi, anche se la giornalista è sposata da 25 anni con Marco De Benedetti, dal quale non ha mai annunciato la separazione. Paola Ferrari si gode la notte di Ibiza in dolce compagnia. L'uomo misterioso che è al suo fianco la abbraccia e le bacia teneramente la fronte. Lei sorride e lo guarda con occhi pieni d'amore, mentre camminano stretti l'uno all'altro.