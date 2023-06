Elodie stile Jennifer Lopez da infarto! Iannone, arriva una conferma clamorosa

De Laurentiis stregato da Elodie: “È perfetta per fare cinema, dobbiamo pensare a qualcosa per lei” (foto Instagram elodie)

Elodie, minigonna e foto 'alla Jennifer Lopez'

"Elodie è diventata Jennifer Lopez" scrive un follower della cantante commentando la spettacolare foto postata nei giorni scorsi che vede la cantante con una miningonna vertiginosa (in occasione del lancio di Pazza Musica, il singolo realizzato assieme a Marco Mengoni).

Elodie, De Laurentiis: "Una diva perfetta per fare l'attrice"

Fascino, sex appeal, una voce che va dritta al cuore del pubblico, Elodie Di Patrizi è sempre più star della musica italiana. E non solo. Aurelio De Laurentiis, uno che di cinema se ne intende, nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 3 ha detto a Fabio Fazio: "E' una donna bellissima, una donna con una grande personalità. Secondo me lei è perfetta per fare l’attrice – le parole del presidente del Napoli e produttore cinematografico –. A noi ci manca nel cinema il divismo. Lei è la classica diva. Lei è straordinaria. Dobbiamo pensare a qualcosa".



Iannone in Superbike nel 2024? "Poter correre nel WorldSBK nel 2024 sarebbe molto bello"

Da Elodie al fidanzato, Andrea Iannone. Arrivano notizie e indiscrezioni sul suo futuro. Nel 2024, come noto potrebbe tornare in pista. Al Motomondiale talento, carisma e spettacolarità della guida del pilota di Vasto in questi anni sono mancate. E da tempo girano rumors sulla possibilità di vederlo in Sbk. “Il livello della Superbike è cresciuto molto e lo trovo un campionato molto interessante – ha commentato ai microfoni di worldsbk.com – nel paddock si respira un’aria leggera, tanta passione e tanto sport. Alvaro (Bautista, ndr) è sempre stato un grande Campione del Mondo, e penso che la sua forma e quella della Ducati siano una combinazione incredibile in questo momento. È vero che ho provato la versione stradale della Ducati Panigale V4 R a Misano, e mi è piaciuta molto”. E Iannone apre le porte alla Superbike: “Poter correre nel WorldSBK nel 2024 sarebbe molto bello, vedremo. Il WorldSBK è davvero fantastico – ha aggiunto l'ex stella della MotoGp – tutti sono vicini ed è emozionante. La lotta tra Ducati e Yamaha è davvero serrata. In ogni caso, guardo al futuro. Forse un giorno è possibile che io torni qui“