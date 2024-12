Paola Ferrari al vetriolo contro il suocero: "Carlo De Benedetti? Non ci siamo mai sopportati. Non mi ha nemmeno invitato ai suoi 90 anni"

Paola Ferrari racconta i rapporti difficili con il suocero: "Con Carlo De Bendetti non siamo mai andati d'accordo fin da prima che sposassi il figlio Marco"

Paola Ferrari sarà ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda il 27 dicembre all 21 su Rai2. La giornalista per l'occasione è ritornata sul mancato invito alla festa dei 90 anni del suocero Carlo De Benedetti: "Non mi ha voluto invitare e non era una festa intima visto che c'erano 100 ospiti. Non siamo mai andati d'accordo fin da prima che sposassi il figlio Marco. Troppo a destra io, troppo a sinistra lui. Gli ho fatto comunque gli auguri perché è il nonno dei miei figli".

Paola Ferrari ha anche parlato dei suoi amori passati come Eros Ramazzotti: "Siamo stati insieme nel 1986 quando lui vinse Sanremo con Adesso tu. Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguito Eros musicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore".

Paola Ferrari ha poi confessato di aver avuto una relazione con il principe Alberto di Monaco, fino ad oggi rimasta segreta: "Siamo stati insieme e non poco ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia. Alberto è un uomo passionale ed empatico. Ci siamo rivisti e mi ha anche invitato, ma ero già sposata e innamorata di mio marito come sono oggi".