Paola Ferrari, il post con il lato B di Elodie: "Ecco come lotta contro il patriarcato" 

Paola Ferrari attacca Elodie. Tra lato B e polemiche. Esplode il caso

Il caso Elodie non si spegne, anzi ogni giorno gli attacchi verso la cantante aumentano. Non è andata giù alla Destra la sua presa di posizione nei confronti della premier Meloni, Elodie ha detto apertamente che "non le piace" e ha parlato di "diritti minacciati in Italia" e "consensi per lei dovuti alla paura". Immediata era arrivata la reazione del partito della premier: "Pensi a fare i calendari svestita, non faccia l'intellettuale". Frase considerata dall'opposizione: "Sessista e patriarcale". Ora però a tenere acceso il fuoco della polemica, arriva anche il post di Paola Ferrari, la giornalista Rai, considerata vicina alla Destra.

"Elodie - ha scritto la Ferrari su Instagram - politicamente può e deve pensarla come vuole, ma rivendicare la lotta al Patriarcato e la libertà delle donne facendo vedere il Lato B è profondamente scorretto. Le battaglie delle donne hanno altri valori. E la mercificazione del corpo non è fra questi". Ma sotto il post di Paola Ferrari piovono commenti a favore della cantante, come quello di sole_mulan: "La frustrazione di Paola Ferrari è la stessa che hanno tutte le donne che giudicano Elodie. Elodie fa spettacolo proprio come tantissime star internazionali. Madonna, Lady Gaga, Beyoncè, Rihanna, J. Lopez, Britney Spears e tantissime altre che non elenco hanno fatto spettacolo con costumi succinti e non mi pare che abbiano fatto clamore le loro nudità".