Pierfrancesco Villaggio torna in tv: dalla droga ai problemi col padre Paolo

Pierfrancesco Villaggio è nato nel 1962 dal matrimonio dell'attore Paolo Villaggio con la genovese Maura Albites, con la quale Villaggio convolò a nozze alla fine degli anni '50. Fratello minore di Elisabetta, nata nel 1959. In passato spesso al centro dell'attenzione mediatica, questa sera torna in trincea, su Rai 3, alla prima puntata di Io li conoscevo bene, insieme ad altri nomi noti del mondo dello spettacolo legati alla storia italiana del secondo Novecento. Del difficile rapporto con il padre, principalmente nella prima parte della sua vita, Pierfrancesco ha parlato più volte. Così come del suo problema con la droga. “Il confronto con un artista ingombrante come mio padre mi ha inevitabilmente condizionato”, diceva Pierfrancesco nel 2016 intervistato da Vanity Fair, quando ancora Villaggio era in vita. “Relazionarsi con lui è molto difficile”, raccontava. “È una persona molto invadente ed egocentrica, come quasi tutti quelli che fanno il suo mestiere. La prima volta che sono riuscito a parlargli liberamente risale all’incirca a una decina di anni fa, prima di allora non avevamo mai avuto una relazione padre-figlio canonica”.

Poi, in seguito alla malattia, Paolo aveva il diabete, il rapporto era migliorato. “La rabbia che ho nutrito per anni si è quasi trasformata in tenerezza”. Pierfrancesco, intanto, con l'aiuto della comunità di San Patrignano e Muccioli riuscì a guarire dalla dipendenza dall'eroina. “A 17 anni iniziai a ricorrere all’eroina", raccontava. "Soffrivo una situazione di disagio, mi sentivo un pesce fuor d’acqua, ero timido. Un mio amico mi ha detto se volevo provare quella polvere, lui era già tossico e io l’ho provata senza pensarci. Era il 1979. Il paradiso nascondeva l’inferno. È durato fino al 1984 e sono stato anche arrestato con del metadone”.

Ma nessuna colpa Pierfrancesco attribuisce al padre, come lui stesso precisò successivamente. "Sono stato per tre anni a San Patrignano - spiega ospite al Maurizio Costanzo Show - ho avuto un rapporto difficile con mio padre inizialmente. Ma non per questo mio padre è responsabile di quello che è successo. Le persone famose sono normali, con tutti i pro e contro. Mio padre è stato un po' assente, seguiva il suo lavoro. Inavvertitamente io non ho avuto nessuno in un'età particolare e forse ero un ragazzo più sensibile degli altri".