Martedì, 23 giugno 2020 - 14:04:00 Primum Familiae Vini lancia il premio The PFV price da 100mila euro I requisiti per la partecipazione: sostenibilità, dedizione al passaggio generazionale, artigianalità e innovazione. Dodici le famiglie di viticoltori in giuria Eduardo Cagnazzi

Un contributo annuale di 100mila euro ad un’azienda familiare nel campo della viticoltura che dimostri la sua eccellenza nell’ambito della sostenibilità, artigianalità, della dedizione al passaggio generazionale e dell’innovazione. Lo lancia oggi il Primum Familiae Vini, l’associazione formata da dodici famiglie europee produttrici di vino in alcune delle regioni vitivinicole più vocate di tutto il mondo. Il vincitore avrà l’opportunità di confrontarsi con le dodici famiglie del PFV, ognuna delle quali con una lunga esperienza nel superare numerose sfide, non solamente legate all’azienda, affrontate durante la loro storia. Alessia Antinori, membro del PFV, commenta: "Noi famiglie del PFV crediamo che le imprese familiari siano il fondamento delle economie nazionali e internazionali. Le migliori aziende familiari dimostrano sempre un profondo impegno verso lo sviluppo sostenibile e l’ambiente. Le imprese familiari dovrebbero sempre interpretare i migliori valori di responsabilità sociale nonché il volto più umano della libera impresa, specialmente in un momento in cui globalizzazione e un’uniformità alquanto deprimente sono diventati sempre più prevalenti. L’annuncio di questo premio in un momento di difficoltà internazionale a seguito del Codiv-19, vuole enfatizzare la capacità di pensare a lungo termine tipica delle aziende familiari e il nostro intrinseco ottimismo verso il futuro, purché sia volto a difendere i giusti valori”. I dodici membri del PFV rappresentano la voce distinta e le profonde radici artigiane di aziende familiari votate all’assoluta qualità dei loro vini, tutte con una lunga storia fatta di dedizione verso le loro rispettive terre di origine. L’obiettivo del PFV è quindi quello di incoraggiare altre aziende familiari a continuare la loro crescita individuale e indipendente e di dimostrare che un’impresa familiare può essere un potente strumento per rispondere alle sfide sociali e ambientali dei nostri tempi. La giuria incaricata di selezionare la PFV Short List e il “The PFV Prize” sarà formata da un membro di ciascuna delle dodici famiglie del vino appartenenti al PFV: Priscilla Incisa Della Rochetta - Tenuta San Guido, Italia – Fondata nel 1840 Alessia Antinori - Marchesi Antinori, Italia – Fondata nel 1385 Egon Müller - Egon Müller Scharzhof, Germania – Fondata nel 1797 Prince Robert of Luxembourg - Domaine Clarence Dillon, Francia – Fondata nel 1935 Marc Perrin - Famille Perrin, Francia – Fondata nel 1909 Paul Symington - Symington Family Estates, Portogallo – Fondata nel 1882 Frédéric Drouhin - Maison Joseph Drouhin, Francia – Fondata nel 1882 MiguelTorres Maczassek - Familia Torres, Spagna – Fondata nel 1870 Jean-Frédéric Hugel - Famille Hugel, Francia – Fondata nel 1639 Pablo Alvarez - Vega Sicilia, Spagna – Fondata nel 1864 Philippe Sereys de Rothschild - Baron Philippe de Rothschild, Francia – Fondata nel 1853 Hubert de Billy - Champagne Pol Roger, Francia – Fondata nel 1849 La giuria di selezione sarà supportata da Christophe Brunet, Segretario Generale del PFV.