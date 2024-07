Pupo: "Mia madre faceva sesso con il postino. L'ho scoperto a 12 anni"

La rivelazione di Pupo: "A 12 anni scoprii mia madre a letto con un altro uomo, sua la colpa di come sono sentimentalmente"

Secondo Pupo il tradimento della madre ai danni del padre è stato il fondamento della sua formazione in campo sentimenale. L'artista lo ha dichiarato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera: "A 12 anni scoprii mia madre a letto con un altro uomo, sua la colpa di come sono sentimentalmente".

"Sono entrato in camera, li ho visti e me ne sono andato. Ci ho scritto su una canzone, non è mai uscita - ha raccontato - All’inizio pensai male di lei. La colpa di come sono sentimentalmente è sua. Tradì papà con un paio di uomini, non di più. Da grande ho capito, perdonato. Lui era il postino del paese, giocava d’azzardo e faceva mancare i soldi alla famiglia, non era facile stargli accanto".

Pupo ammette poi di aver svelato del tradimento al padre perché non riusciva a nascondergli la verità, abitudine che ha mantenuto nel corso del tempo: "Successe un casino, però non si sono mai lasciati. Le cose brutte non so tenerle dentro. Anche a dei miei amici ho riferito di aver visto le loro mogli con altri. Non posso tacere, bisogna avvisare, è terribile essere ingannati così".

Pupo ha poi raccontato la sua condizione di "bigamo". L'artista è infatti sposato con Anna ma entrambi vivono con Patricia. "Non lo consiglio e non me ne vanto. Per noi è accaduto gradualmente, non senza sofferenza. Abbiamo superato il gran premio della montagna, - ha continuato - oggi rappresentiamo un mezzo miracolo, siamo uniti. In futuro i poliamori saranno sempre più frequenti, io sono stato un pioniere". Pupo alla fine ammette di averle tradite in più occasioni: "Al 99 per cento non mi scoprivano, riuscivo a inventare scuse assurde, con l’arroganza di chi è certo di passarla liscia".