Pupo non gradito in Lituania. Cancellato il concerto dopo il suo show a Mosca

Pupo, salta il concerto in Lituania. Non hanno gradito la sua "vicinanza" a Putin

Pupo è stato messo alla porta dalla Lituania, il cantante avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 26 aprile ma l'evento è stato cancellato. Non un problema di logistica ma politico, gli organizzatori non hanno gradito la sua presenza lo scorso 15 marzo al Cremlino. "L'ho deciso io, - commenta Enzo Ghinazzi sui social - non cedo ai ricatti". Il concerto si sarebbe dovuto svolgere a Siauliai, ma non si farà. "L'organizzatore del mio concerto in Lituania - dice Pupo in un video - è sotto forte pressione da parte di giornalisti e politici che hanno saputo della mia esibizione al Cremlino. In maniera molto velata, gli organizzatori lituani, mi hanno fatto capire che se mi fossi esibito lì, cioè al Cremlino, non avrei potuto esibirmi in Lituania".

"Con tutto il rispetto, - prosegue Pupo - non ho mai obbedito a nessuno, ho sempre fatto quello che ritenevo giusto. Penso che la cultura, l'arte e la musica non debbano essere censurate", dice ancora. "In Russia - prosegue - nessuno mi ha mai detto: se ti esibisci in Lituania, non potrai cantare in Russia. La libertà è rispettata da tutte le culture del mondo e da chiunque. Se si cerca di impedire ad un artista di condividere la sua creatività non troverà niente a che fare con me. Quindi sono felice che il concerto in Lituania sia stato cancellato".