Ascolti tv, Mediaset stravince. Numeri clamorosi (e impietosi per la Rai)

"Ieri, sabato 23 marzo 2024, le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 7.454.000 spettatori (45.68% di share sul pubblico attivo), 4.799.000 spettatori (53.33% di share sul pubblico attivo) e 3.379.000 spettatori (43.38% di share sul pubblico attivo)". Lo si legge in un comunicato diffuso da Mediaset. "Canale 5 - si legge ancora nella nota - è leader sul target commerciale in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, il 23.65% di share (3.542.000 spettatori), il 30.68% di share (2.631.000 spettatori) e il 21.48% di share (1.667.000 spettatori). Il Tg5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 24.25% di share e 3.703.000 di spettatori. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 2.831.000 spettatori e il 21.02% di share individui.



Su Canale 5, in access prime-time, 'Striscia la notizia': 2.975.000 spettatori e il 20.24% di share attiva; a seguire, debutto vincente per la fase serale di 'Amici' di Maria De Filippi: il talent è leader assoluto della serata con 3.768.000 spettatori e il 26.68% di share individui (31.06% attiva, 39.06% sui giovani 15-34enni), con picchi del 36% di share e 4.523.000 spettatori; in seconda serata 'Speciale TG5: the boss nato per correre' segna il 18.23% di share sul pubblico attivo con 731.000 spettatori; in day-time, 'Verissimo' si conferma al vertice della propria fascia con 1.970.000 spettatori e il 22.29% di share individui; a seguire, 'Verissimo giri di valzer' raggiunge 1.777.000 spettatori con il 17.93% di share individui; 'Avanti un altro! Story' si aggiudica il preserale sul pubblico attivo con il 22.59% di share e 2.908.000 spettatori; su Retequattro, in access prime-time, 'Stasera Italia' informa, nella prima parte, 633.000 spettatori e nella seconda, 670.000 spettatori; a seguire, il film 'I due superpiedi quasi piatti' ottiene 1.027.000 spettatori con il 6.33% di share individui". Per quanto riguarda i canali tematici: "su 20, in prima serata, l’amichevole Francia-Germania segna 442.000 spettatori con il 2.7% di share attiva; su Iris, in prime-time, il film 'Presunto innocente' appassiona 404.000 spettatori con il 2.41% di share individui".