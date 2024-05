Premierato con Pupo, Magnini e Minghi. Sfilata Vip: "Che ci facciamo qui?"

Premierato, l'imbarazzo dei Vip voluti da Meloni: "Stupiti per l'invito"

Giorgia Meloni al convegno sul premierato che si è tenuto ieri alla Camera non ha voluto solo addetti ai lavori, ma insieme ai politici erano presenti anche diversi Vip: cantanti, attori, sportivi. Come il nuotatore Filippo Magnini e la schermitrice Elisa Di Francisca. E voci sanremesi, come Pupo, Iva Zanicchi e un Amedeo Minghi "stupito per l’invito". Reclutati anche con l’aiuto di Gianmarco Mazzi, ex direttore artistico di Sanremo diventato sottosegretario alla cultura in quota FdI, siedono nelle prime file vicino ai ministri. E già la loro presenza - riporta Il Corriere della Sera - rivela l’intenzione di dare una pennellata "pop" a un tema ostico per i comuni mortali. Presente anche l'attrice Claudia Gerini.

Ma tutta questa gente si occupa solitamente di altro e in molti hanno espresso perplessità per questo invito. "Perché sono stata invitata? Anche io me lo chiedo — ride Iva Zanicchi, e lo riporta Il Corriere . Quando c’è Giorgia Meloni tutti corrono". Anche Pupo dice la sua sull'argomento: "Mi piace il premier forte, molto forte". Forte come Putin? "Questa storia che io sarei putiniano non capisco come sia venuta fuori. Perché ho cantato al Cremlino, a Ucraina già invasa? Io sono un uomo libero. Ho fatto concerti ovunque, dalla Corea alla Russia. E poi Putin al mio concerto non è venuto. Meloniano? Sono un anarchico, conservatore, prezzoliniano. Il leader forte è quello che ci vuole". Filippo Magnini invece ammette candidamente: "Dal nuoto, dare dei giudizi sul premierato sarebbe azzardato. Mi farò una opinione".