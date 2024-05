Meloni, convegno spot per il premierato: invitato anche il figlio di Angelucci

Premierato, Meloni punta sul sostegno dei manager. Il convegno spot alla Camera

Giorgia Meloni si affida ai top manager del pubblico e del privato per presentare la sua idea di premierato. Alla Camera oggi si terrà un convegno dal titolo: "La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato". Ma a sorpresa - riporta Il Fatto Quotidiano - non sono stati invitati solo gli addetti ai lavori, ma l'invito di Palazzo Chigi è stato esteso. Saranno presenti anche manager pubblici, privati, giornalisti e rappresentanti di associazioni di categoria che hanno interesse a mantenere un buon rapporto con Palazzo Chigi. Testimonial che la premier vuole utilizzare per far sapere quanto sia condivisa la sua riforma costituzionale nel Paese in vista del referendum.

Tra questi - prosegue Il Fatto - ci sono anche imprenditori in affari con lo Stato come l’ad di We Build che costruirà il Ponte sullo Stretto Pietro Salini, il presidente di Tosinvest Giampaolo Angelucci, figlio del senatore leghista Antonio, il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, nonché marito della ministra Calderone. Per il mondo della cultura, ci saranno il produttore cinematografico Tarek Ben Ammmar, Salvo Nastasi, gli sportivi Filippo Magnini , Elisa Di Francisca, la cantante Iva Zanicchi e l’attrice Claudia Gerini. Invitati gli editorialisti del Corriere Antonio Polito, Ernesto Galli della Loggia e il giornalista Rai, Massimo Giletti.