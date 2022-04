Raffaella Carrà, in vendita il suo appartamento da 420 metri quadri a Roma

In vendita la residenza di Raffaella Carrà

L'annuncio è comparso qualche giorno fa su un noto sito immobiliare, che non ha specificato il nome dell'ex proprietaria ma ha caricato delle foto inconfondibili: così si è venuto a sapere che la casa in cui viveva Raffaella Carrà è stata messa in vendita.

La residenza si trova nel cuore di Roma Nord, nel prestigioso quartiere di Vigna Clara, luogo di abitazione di tanti vip, tanto che un tempo era chiamato Hollywood. Qui, in una palazzina di lusso al numero 21 di via Nemea, Raffaella Carrà ha vissuto per gran parte della sua vita, in un complesso costituito da 15 diversi stabili con ogni confort: portineria h24, parco, campi da tennis, piscina privata.

L'abitazione della Raffa nazionale è grande 420 metri quadri, occupa l’intero piano, ha tre accessi indipendenti e numerose stanze. Vi è il salotto di rappresentanza, con una parete destinata ad accogliere unicamente un grande schermo per proiettore (il dettaglio che ha permesso a molti di riconoscere la residenza della Carrà). Poi la cucina, una luminosa sala da pranzo e altri piccoli salottini, oltre a 9 camere da letto con 9 bagni, una palestra, un grande terrazzo adornato con piante rampicanti e un ascensore interno che conduce a un box adibito a lavanderia e stireria.

C'è anche la sala trucco tanto amata da Raffaella e la sua suite lussuosissima, dotata di bagno personale con vasca idromassaggio e sauna. La camera da letto principale è un tripudio di rosa, declinato in tutte le sue tonalità pastello. Ed è qui che si trova un enorme specchio a tutta parete.

Sembra che gli interni siano rimasti immutati rispetto a quando qui viveva Raffaella, ma non si conosce però il valore dell’appartamento, che è in vendita in trattativa riservata.