Royal Family news, alla Regina Elisabetta vietato l'amato Martini Dry

Alla regina Elisabetta II d'Inghilterra, 95 anni, è stato vietato di bere alcolici, e in particolare le e' stato ordinato di rinunciare al suo drink serale, che di solito, secondo gli ambienti bene informati, è un Martini Dry. E' quanto riferisce il Daily mail citando fonti di stampa e dell'entourage della famiglia reale. Secondo il tabloid, il consiglio è stato dato dai medici della Casa reale britannica in vista delle celebrazioni per il giubileo di platino della monarca, il prossimo giugno.

La Regina Elisabetta deve rinunciare alle sue abitudini alcoliche

Un'amica di famiglia citata da Vanity Fair, ha detto che "non sara' un grande problema perche' la regina non e' una grande bevitrice" anche se "certamente pare ingiusto che a questa eta' debba rinunciare a uno dei suoi piccoli piaceri". Anche se non ci sono ovviamente certezze sulle abitudini "alcoliche" della regina, si narra che abbia l'abitudine di bere un bicchiere di vino dolce a cena e in passato si e' parlato anche di un calice di Champagne prima di dormire.