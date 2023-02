Uk, giallo risolto: trovati i gioielli della Corona rubati in Cambogia

Regno Unito, sono stati ritrovati alcuni gioielli della corona della Cambogia risalenti al VII secolo

Avevano smesso di brillare, o meglio se ne erano perse le tracce di alcuni gioielli della corona angkoriana della Cambogia, risalenti al VII secolo. Soprattutto, la restituzione delle quattro casse piene di 77 pezzi in oro e altri tempestati di pietre, tra cui corone, cinture e orecchini è degna della sceneggiatura di un film, cui protagonista potrebbe essere un 'Lupin pentito'.

La clamorosa scoperta è avvenuta a Londra, come riferisce la Bbc, sottolineando che gli oggetti in questione appartenevano al noto contrabbandiere di antichità britannico Douglas Latchford, deceduto nel 2020 mentre era in attesa di processo negli Stati Uniti. Al termine di quello che a tutti gli effetti rappresenta un giallo, la famiglia di Latchford aveva promesso di restituire la sua collezione rubata alla Cambogia dopo la sua morte, ma le autorità non sapevano esattamente cosa sarebbe stato consegnato o come sarebbe successo. Per giunta gli esperti che hanno avuto accesso a quel tesoro, riemerso in gran segreto la scorsa estate, hanno raccontato di essere rimasti sbalorditi, non avendo mai visto prima la maggior parte dei gioielli cambogiani.

Regno Unito, la collezione di gioielli rubati è stata restituita e sarà esposta presso il museo nazionale della Cambogia