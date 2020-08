Dopo il restyling, riapre Noviglio, uno degli store più importanti del Nord

Tra nuove aperture e restyling, non conosce sosta la crescita di MD. Passa infatti da 999 mq a 1.499 metri quadrati, grazie all’ampliamento di tutti i reparti serviti e soprattutto all’aggiunta del reparto pescheria Il punto vendita MD di Noviglio, popolosa cittadina a due passi da Milano. E riapre in grande stile dopo una ristrutturazione durata solo cinque settimane.

Alla cerimonia di riapertura, lo scorso 22 agosto, ha voluto essere presente lo stesso cavalier Patrizio Podini perché “è da queste terre che proviene la mia famiglia – ha ricordato non senza una punta di commozione – A pochi chilometri da qui sono nati i miei genitori ed è motivo di grande orgoglio tornarvi per inaugurare uno store che si propone di portare il meglio della “buona spesa” alle famiglie novigliesi”.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Nadia Verducci che ha proprio sottolineato l’importanza che lo store ricopre sul territorio e ci ha tenuto a ringraziare tutto il personale per il lavoro svolto quotidianamente anche durante il difficile periodo di emergenza.

Lo store di Noviglio è il 140° punto vendita diretto MD in Lombardia a cui si aggiungono 39 affiliati. L’insegna MD è accesa su 29 store tra diretti e affiliati nella sola provincia di Milano.

Il punto vendita di Noviglio insiste su una superficie totale di 2.514 mq., di cui 1.499 destinati alla vendita. Sette ampie corsie e altrettante casse organizzano il percorso d’acquisto mentre lungo il perimetro si susseguono i reparti serviti e i laboratori a vista di panetteria, gastronomia, macelleria e, la grande novità, di pescheria.

La superficie di vendita è destinata al food per il 70%, lasciando quindi al “nofood” un significativo 30%, spaziando dal personal e home care, ai casalinghi, all’elettronica di consumo, alla regalistica. Gli addetti sono 37, con cinque nuovi assunti del territorio per far fronte ai nuovi spazi e servizi.

Il punto vendita di Noviglio è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 e conta su un parcheggio clienti di 122 posti. Dall’inizio dell’anno, nonostante il periodo complesso legato al Covid, l’insegna ha aperto venti nuovi punti venditadi cui nove in Lombardia a cui si aggiunge ora il ristrutturato Noviglio, tre in Campania, quattro in Sardegna e uno nel Lazio, che hanno consentito di assumere oltre mille nuove persone, compreso l’organico entrato in MD per rispondere alle esigenze legate all’emergenza sanitaria.