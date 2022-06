Elisabetta II festeggia 70 anni di regno: Giubileo di platino e nuovo ritratto

Elisabetta II festeggia 70 anni regno, via libera alla celebrazioni

Via libera ai grandi festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, di cui è stato diffuso per l'occasione un nuovo ritratto ufficiale, in cui appare raggiante seduta vicino a una finestra nel Castello di Windsor.

Nel suo messaggio alla nazione, la monarca ha detto di essere "ispirata dalla buona volonta'" mostratale dai suoi sudditi e ha auspicato che le celebrazioni offrano l'opportunità di riflettere sui successi del Paese dal 1952, quando è iniziato in modo inaspettato il suo lungo Regno.

"Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nella convocazione di comunità, famiglie, vicini e amici per celebrare il mio Giubileo di Platino, nel Regno Unito e in tutto il Commonwealth", ha affermato la sovrana, 96 anni di cui 70 sul trono britannico.

Il Paese è in ebollizione e nei prossimi giorni sono previsti pranzi, feste in strada e nei giardini, proiezioni. Ci saranno anche 800 eventi giubilari, in più di 80 Paesi, dalla Groenlandia alla Nuova Zelanda. E' da giorni, che alcuni accaniti 'tifosi' della monarchia e dell'incrollabile leadership di Elisabetta II sono accampati lungo il Mall - la strada che porta a Buckingham Palace - per avere una visione migliore delle celebrazioni odierne nel centro di Londra.

Avvolti con le bandiere dell'Unione, sono venuti da ogni parte del mondo per vedere le forze armate prendere parte a Trooping the Colour, la colorata parata dei reggimenti dell'esercito britannico che apre le celebrazioni: sono piu' di due secoli che la sfilata celebra il compleanno di tutti i monarchi britannici.

