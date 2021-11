Royal Family, Elisabetta contro la BBC per il documentario su Harry e William

Royal Family, la regina Elisabetta II si scaglia contro il documentario Princes anche The Press in cui ci sono diversi contenuti di giornalisti avversi alla monarchia

La regina Elisabetta II torna a sfidare le indicazioni dei medici, che gli hanno imposto assoluto riposo, per difendere l'onore della famiglia reale. La sovrana si è scagliata senza mezzi termini contro il documentario della BBC intitolato Princes and The Press (I principi e i media), la cui prima parte è andata in onda ieri sera. Solitamente la royal family preferisce mantenere un profilo basso quando si tratta di stampa ma questa volta ha realizzato un comunicato ufficiale firmato da Elisabetta, il marito Carlo e il nipote Harry in cui si afferma che "il documentario si basa su una serie di esagerazioni e fatti non provati".

Royal Family, Elisabetta contro la BBC: non è piaciuta la scelta del narratore

Ad infastidire la regina Elisabetta è stata la scelta della BBC di affidare la direzione del documentario a Amol Rajan, giornalista profondamente repubblicano che in passato aveva definita "assurda" la monarchia britannica e tutti i titoli nobiliari. Non sono nemmeno piaciuti i contributi degli esperti di casa Windsor com Omid Scobie, biografo "ufficiale" di Harry e Meghan Markle, e Dan Wooton, che sul Daily Mail ha attaccato con forza la moglie del duca di Sussex. Nel documentario ritornano infatti le accuse di bullismo nei confronti di Meghan, che avrebbe chiesto al suo legale di partecipare al programma per difenderla. Dal canto suo la regina avrebbe preferito che la BBC prima chiedesse l'approvazione alla messa in onda a Buckingham Palace e non si esclude che possa boicottare l'emittente.