Regina Elisabetta costretta a letto: sale la preoccupazione tra i sudditi

La regina Elisabetta II annulla la visita in Irlanda del Nord su consiglio dei medici, che le hanno imposto un periodo di riposo

C'è grande apprensione per le condizioni di salute della regina Elisabetta II, che ha confermato di aver cancellato i suoi impegni nei prossimi giorni per riposarsi. Come riferiscono i media britannici, la sovrana su consiglio dei propri medici salterà quindi la visita in Irlanda del Nord. Elisabetta, che appena ieri aveva rifiutato il premio di "anziana dell'anno" nonostante i 95 anni di età in quanto si sente ancora giovane, non è in perfette condizioni già da diversi mesi, tanto da aver trascorso tutta l'estate nella tradizionale residenza dei reali in Scozia.

Il riposo imposto alla sovrana, afferma la stampa del Regno Unito, sarebbe gomunque solo precauzionale data l'età avanzata della regina. I medici ritengono infatti che nonostante la sua salute sia comunque buona dovrebbe ridurre la sua agenda di uscite pubbliche. "La regina – si legge in una nota di Buckingham Palace - ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. E' di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l'Irlanda del Nord".